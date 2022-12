Realizzato dagli studenti dell’istituto alberghiero di Sassari con Agris Sardegna, Youth Friendly ha sviluppato otto gusti diversi di formaggio di pecora, dalla fragola alla vaniglia.

Favorire lo sviluppo rurale sostenibile, tutelare e valorizzare le biodiversità e soprattutto fare conoscere ai più giovani il sapore speciale e i benefici nutritivi del formaggio di pecora. È la missione di Youth Friendly, l’innovativo progetto sperimentale realizzato dagli studenti dell’Istituto professionale alberghiero di Sassari con Agris Sardegna, l’agenzia regionale per la ricerca scientifica, la sperimentazione e l’innovazione tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale e forestale.

Youth Friendly: formaggio di pecora per i giovani

Concluso lo scorso 14 dicembre con la presentazione dei risultati ottenuti, Youth Friendly è nato ed è stato sviluppato con l’intento di lanciare una nuova tipologia di formaggio ovino destinato ai giovani consumatori. L’obiettivo è proprio quello di far crescere il consumo di formaggio di pecora e di capra tra gli adolescenti.

Non tutti lo sanno ma il pecorino sardo Dop maturo – quantitativamente il secondo prodotto per l’industria casearia sarda – non contiene lattosio e può essere tranquillamente consumato da tutte le persone intolleranti. Inoltre, può vantare altre importanti proprietà nutrizionali: è fonte di zinco, è ricco in vitamina A, calcio e fosforo e tra i formaggi sardi è quello a minor contenuto di sale.

Prodotti innovativi a base di latte ovino per i giovani consumatori: la mission di Youth Friendly

Per diffondere i formaggi ovini presso i teenager e conquistare il loro palato, Youth Friendly ha ideato otto gusti diversi, dalla caciotta alla vaniglia e alla fragola al formaggio aromatizzato al frutto della passione. Attraverso l’applicazione di tecniche di analisi sensoriali e della consumer science, i giovani ricercatori hanno puntato a definire e diversificare una gamma di prodotti innovativi, intercettare le nuove richieste del pubblico e allargare la platea dei consumatori.

Il gruppo di lavoro ha incluso 150 ragazze e ragazzi di età compresa tra i 14 e i 20 anni. Nella fase preliminare di studio e preparazione, sono state analizzate le caratteristiche socio-demografiche del panel, le abitudini di consumo, la familiarità con i prodotti tradizionali e con i loro marchi di tutela, la propensione all’acquisto.

Caseificio Agris di Bonassai lab di Youth Friendly

La seconda fase è stata quella operativa della produzione dei formaggi, realizzata nel caseificio sperimentale dell’Agris a Bonassai, in provincia di Sassari. La squadra di caseari ha tenuto in considerazione le reazioni e i suggerimenti degli studenti coinvolti nella sperimentazione, analizzando tutti gli aspetti sensoriali, tecnologici, chimici e microbiologici.

La direzione di Youth Friendly è del responsabile scientifico Riccardo Di Salvo, coordinatore del settore qualità sensoriale e valorizzazione dei prodotti di Agris. Lo sviluppo è avvenuto in collaborazione con Mario Posadinu, docente di Scienza degli alimenti dell’Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità Alberghiera di Sassari.

