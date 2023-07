Ora è ufficiale: la Fiat non produrrà più auto grigie ma solo macchine con carrozzerie colorate. A partire dalla 600e elettrica che verrà svelata il 4 luglio, la storica casa automobilistica (sempre meno) italiana non metterà più in commercio nuovi modelli in grigio. A spiegare la strategia cromatica del marchio che fa capo al gruppo Stellantis è l’amministratore delegato Olivier François.

Fiat, auto grigie addio: ecco perché

“Abbiamo infranto le regole: abbiamo deciso di interrompere la produzione di auto grigie Fiat. Si tratta di una scelta impegnativa e dirompente”, spiega il CEO. Il grigio è infatti il colore più apprezzato dai clienti in Europa e uno dei più graditi da automobilisti e costruttori in tutto il mondo. Un report di Axalta rivela che il 27% degli europei l’ha scelto come tinta per la propria auto acquistata nel 2022. È grigio pure il 20% delle auto vendute l’anno scorso negli Stati Uniti e in Canada, il 19% di quelle vendute in America Latina e il 15% di quelle vendute in Asia.

“Questa decisione mira a rafforzare ulteriormente la leadership della Fiat come marchio della gioia, dei colori e dell’ottimismo. L’Italia è il Paese dei colori e, da oggi, anche delle auto Fiat. Questa scelta ribadisce alle persone i valori della nuova Dolce Vita e il DNA italiano incarnato dal marchio. La Fiat vuole ispirare le persone a vivere con ottimismo e positività”, aggiunge François.

Addio al grigio: la Fiat diventa il marchio dei colori

Non è la prima volta che la Fiat elimina i colori scuri per le proprie macchine. Già in passato il brand ha rinominato i colori disponibili per i nuovi modelli con etichette descrittive evocative del Belpaese come l’arancio Sicilia, il blu Italia, Venezia o dipinto di blu, per citare il classico di Domenico Modugno.

La campagna per la 600e elettrica e il bando al grigio si chiama Operation No Gray. Nel video lanciato sul web e sui social, si vede François camminare per le vie di Lerici, la cittadina perla del Golfo dei Poeti in Liguria. “L’Italia è gioia, ottimismo, amore, passione, vita. Allora, cosa c’entra il grigio? Niente. Il mondo non ha bisogno di un’altra macchina grigia. Cambiamo le regole: da oggi niente più Fiat grigie”, dice l’ad.

Fiat, grigio scompare dai modelli

Nello spot anti-grigio della multinazionale italo-franco-statunitense con sede legale e fiscale ad Amsterdam, la nuova 600e fa letteralmente un tuffo nel colore: viene immersa in una vasca di vernice e da grigia si trasforma in arancione. Il claim del brand è “Italia, la terra dei colori. Fiat, il marchio dei colori”.

L’intera flotta Fiat si è già convertita al “no gray”. Le 500, 500X, Panda e Tipo sono disponibili in numerose tonalità di colore, ma non in grigio. Semplicemente con alcune differenze tra un modello e l’altro, dal bianco gelato al rosso passione fino al nero cinema, però senza alcuna apertura ad una sfumatura di grigio.

