La legge di conversione del decreto Milleproroghe ha stabilito lo stralcio dei debiti fino a 1000 euro anche per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. Vediamo, nello specifico, come funziona l’annullamento delle cartelle esattoriali.

Fisco, stralcio dei debiti fino a 1000 euro: a chi è rivolto?

Ci sono buone notizie sul versante Fisco. Grazie alla legge di conversione del decreto Milleproroghe, alcune persone avranno la possibilità di aderire allo stralcio dei debiti fino a 1000 euro. Questo significa che le cartelle degli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (come per esempio i Comuni), potranno essere annullate in toto, senza nessun onere.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha già aggiornato i modelli per richiedere lo stralcio e gli enti potranno aderire entro il 30 aprile 2023. A differenza della legge precedente, adesso i debitori potranno vedersi annullata la cartella in modo “integrale“. In sostanza, si azzera l’intero debito del contribuente e non soltanto quello riferito agli interessi e alle sanzioni. La comunicazione all’Agenzia deve essere fatta entro e non oltre la fine del mese di marzo 2023.

Fisco, stralcio dei debiti fino a 1000 euro: come funziona?

A partire dal 6 marzo 2023, collegandosi al sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, si può accedere alla sezione “Enti Creditori”, dove sono disponibili tutte le informazioni e i moduli da utilizzare per lo stralcio delle cartelle. I documenti possono essere utilizzati sia per la comunicazione del provvedimenti dello stralcio “integrale” che per quelli dell’annullamento “parziale“. Il tutto va inviato esclusivamente all’indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) indicato nei moduli, con allegata una copia del provvedimento per cui si fa richiesta.

