Il mare toscano è stato brevemente risvegliato dal suo sonno invernale durante il fine settimana quando è stato presentato uno straordinario Superyatch, ideato da Giorgio Armani che entra, nel concreto, a far parte del mondo delle imbarcazioni d’élite.

Giorgio Armani, presentato il Superyacht ideato dallo stilista

Lo stilista, che possiede una casa nell’aristocratica cittadina di Forte dei Marmi, ha progettato un superyacht per il brand Admiral di The Italian Sea Group, colosso della nautica che produce barche dal XVI secolo.

Giorgio Armani

Per celebrare la notizia, più di 600 ospiti in cravatta nera sono stati invitati sabato alla sede della società di costruzioni navali a Marina di Carrara, anche se solo uno, un crypto-tycoon dalla Grecia, potrebbe vantarsi di avere le chiavi dell’imbarcazione nelle sue mani.

L’acquirente, infatti, ha già comprato il superyacht, che sarà consegnato nel 2024. Ecco alcune immagini che sono state pubblicate in rete:

Giorgio Armani's SuperYacht Interior is immaculate pic.twitter.com/mSa5WbOxXd — 𝐁𝐄𝐑𝐋𝐀𝐈𝐍 𝐂𝐎. (@BERLAlN) September 9, 2021

Come potete vedere dalle foto, si tratta di una nave elegante e sinuosa di 236 piedi, fatta di arredi molto lussuosi, che richiamano il classico stile di Armani: il tenue bagliore beige degli interni in marmo si abbina perfettamente al sole del Mediterraneo che filtra attraverso i pannelli scorrevoli.

“Il mare e il design sono due delle mie più grandi passioni“, ha dichiarato Armani, proprietario di due yacht. “Con questa nuova collaborazione ho esteso la mia idea di arredamento e decoro al mondo della nautica, in cui – proprio come nella moda – estetica e funzionalità si fondono in uno stile naturale ed elegante”.

La sfilata a bordo

Ma a che serve la vita su un superyacht Armani, anche immaginario, senza un guardaroba adeguato da abbinare? Per questo la presentazione della sua collezione per la primavera/estate 2023 è stata organizzata per l’occasione.

Varie modelle hanno danzato sullo sfondo dell’imponente silhouette della barca, le loro sete eleganti e gli abiti impeccabilmente sartoriali luccicanti realizzati con una palette di blu, grigio e crema. E quando il Armani è apparso per fare il suo ultimo inchino e ha guardato l’enorme nave che incombeva sopra di lui, nemmeno lui ha potuto resistere alla sua stessa dimostrazione di meraviglia per questa impresa. Dobbiamo ricordarvi che ha 88 anni?

