L’attrice Florence Pugh, la cantante Florence Welch dei Florence and the Machine e la compianta atleta Florence Griffith Joyner sono soltanto alcune delle più famose celebrità che si chiamano come la città dei Medici. Sono sempre di più i turisti stranieri, in particolare statunitensi, talmente innamorati di Firenze e dei suoi luoghi simbolici come gli Uffizi da chiamare figlie e figli col nome della terra di Dante. Lo rivela un’indagine realizzata da Forbes Advisor.

Florence nome che spopola negli Usa

Forbes Advisor ha utilizzato Forebears, il database specializzato in risorse di genealogia, per scoprire quale nome ispirato alle località di tutto il mondo è attualmente il più popolare negli Stati Uniti. Il risultato è sorprendente: Firenze batte tutti. Sono quasi 165.000 (164.461 per la precisione) le persone che negli Usa si chiamano Florence. Il loro nome proprio è appunto ispirato al capoluogo toscano.

La maggior parte dei Florence sono donne, ma ci sono anche numerosi uomini. Al secondo posto di questa curiosa classifica si piazza Guadalupe, nome femminile molto popolare in California. Lo usano come nome per i propri figli i genitori che rimangono stregati dalle meraviglie naturalistiche dell’isola dell’Oceano Pacifico.

Florence by night: Firenze di notte da Piazzale Michelangelo

Il gradino più basso del podio è occupato da Orlando, nome maschile particolarmente diffuso in Florida. Per trovare un’altra città italiana oltre Firenze tocca scendere all’undicesima posizione, dove si piazza Milano. Incredibile ma vero: sono quasi 11.000 gli americani che si chiamano Milan, nome che viene usato parecchio soprattutto in California.

L’indagine di Forbes Advisor conferma che il fenomeno dei nomi ispirati a città è in forte crescita negli Stati Uniti. La ricerca dimostra che i nomi di bambini influenzati dai viaggi dei genitori, magari dalla luna di miele e dal viaggio di nozze, sono in costante aumento: dalle ricerche degli specialista emerge un significativo +40% relativo al 2022 rispetto all’anno precedente.

Non solo Stati Uniti: il nome Florence nel mondo

Florence è un nome particolarmente diffuso non solo negli Stati Uniti. Al posto numero 361 tra i nomi più comuni al mondo, spopola in Uganda (353.124 persone si chiamano così) e in Nigeria, dove ci sono 295.323 Florence. In Europa si usa molto in Francia, dove si contano 185.421 Florence.

Oltre che negli Usa, Guadalupe si usa tanto in Messico, Spagna, Guatemala, El Salvador e Perù. Gli Orlando, invece, sono moltissimi in Colombia, Brasile, Filippine, Mozambico, Cuba, Venezuela e Argentina. Quanto a Milan, in India se ne contano addirittura 185.512 e in Nepal 16.326.

