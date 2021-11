Gli Uffizi di Firenze, con la sua galleria che ospita tra le maggiori raccolte mondiali di opere d’arte, sono il museo migliore al mondo. Lo rivela una classifica stilata dal portale Time Out, realizzata in base alle combinazioni più efficaci tra l’edificio in se stesso (e il Palazzo degli Uffizi, con il Gabinetto dei disegni e delle stampe annesso alla Galleria, non è secondo a nessuno) e gli artisti i cui capolavori sono conservati all’interno.

Gli Uffizi di Firenze miglior museo al mondo

Il celebre palazzo costruito da Vasari e i quadri di Giotto, Mantegna, Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Botticelli, Caravaggio, Dürer, Rembrandt e Rubens hanno convinto Time Out: gli Uffizi sono il museo migliore del mondo.

“Ci sono così tante opere classiche abbaglianti agli Uffizi – si legge nella motivazione – che alcuni visitatori sono stati portati in ospedale a causa della sensazione travolgente. Dopo tutto, Firenze è il luogo di nascita della sindrome di Stendhal”.

Le Gallerie degli Uffizi di notte

“Non importa se hai già visto mille volte la nascita di Venere di Botticelli – prosegue lo storico magazine londinese –, niente ti prepara per quella vera. E ci sono molti altri spettacolari dipinti rinascimentali da ammirare, come lo scudo con testa di Medusa di Caravaggio e la Giuditta che decapita Oloferne di Artemisia Gentileschi”.

Dopo il museo diretto da Eike Schmidt, il secondo e il terzo posto sono occupati, rispettivamente, dal Louvre di Parigi e dal MoMa di New York. Del primo si sottolineano soprattutto la Gioconda, le collezioni di Delacroix e Dürer, le sale dell’antico Egitto e la piramide di vetro dell’archistar Ieoh Ming Pei. Al secondo spetta il primato per l’innovazione, sin dai tempi della retrospettiva su Picasso nel 1939.

Gallerie degli Uffizi in vetta: la Top 10 completa

La Top 10 include altri celebri musei come quello dell’Acropoli di Atene, la Tate Modern di Londra e il Sema di Soul dedicato all’arte moderna. Ecco la classifica delle prime dieci posizioni.

Gli Uffizi di Firenze Il Louvre di Parigi Il MoMa di New York Il National Museum of Modern and Contemporary Art di Seoul Il National Museum of African American History and Culture di Washington Il Museo dell’Acropoli di Atene Il Museo dei guerrieri e dei cavalli di terracotta di Qin L’Ermitage di San Pietroburgo Il Rijksmuseum di Amsterdam La Tate Modern di Londra

Fuori dalla Top 10 – ma comunque nella lista dei migliori 20 al mondo – si piazzano alcuni dei musei più famosi come il Prado di Madrid, il Getty Center di Los Angeles, il Malba di Buenos Aires, l’Instituto Inhotim di Brumadinho e il Louisiana Museum of Modern Art di Humlebæk, in Danimarca. La classifica completa è disponibile su Time Out.