Gli under 30 selezionati da Forbes saranno seguiti da tutor, ossia dalle aziende che sono leader nel proprio settore, che daranno il proprio supporto ai giovani selezionati nelle varie iniziative organizzate da Forbes, le quali saranno dipanate nel corso del nuovo anno. Ecco tutti i nomi coinvolti in questa interessante iniziativa.

Forbes, le aziende che sosterranno gli under 30 nel 2022

Nell’elenco dei tutor che supporteranno i 100 giovani under 30 individuati da Forbes, ci sono diverse realtà italiane che operano in diversi settori. Tra questi, citiamo Gin Mare che punta a sostenere tutti quei ragazzi che investono il proprio talento nel mondo del cibo e delle bevande, abbracciando i valori della cucina mediterranea.

Tutor

Passiamo, poi, a Siemens Healthineers che supporta tutti quei giovani che possono fare la differenza nel campo dell’ingegneria dedicata alla salute, fungendo da tutor nella categoria “healthcare”. Passiamo, poi, a Ventive che promuove il mercato delle venture capital e delle startup, per gettare le base di un ecosistema venture capital dal sapore tutto italiano. Segue, poi, Klarna che opera nel campo del retail banking, che offre soluzioni finanziarie e di pagamenti dilazionati a tanti e-commerce italiani e stranieri, come Sephora e H&M, per citarne alcuni.

Gli altri tutor protagonisti del progetto

Nella lista dei tutor per Forbes, troviamo Escp Business School, che offre formazione ai manager del futuro tenendo conto della continua evoluzione del mondo del lavoro. Proseguiamo con Asus che darà il proprio supporto ai giovani che hanno dimostrato di avere una forte attitudine all’innovazione in campo tecnologico e che possano rispondere alle esigenze di tutti gli individui.

Urban Sports Club, poi, darà il proprio sostegno a tutti i giovani che hanno come obiettivo quello di promuovere lo sport e abitudini sane di vita per creare benessere e inclusione all’interno della società in cui vivono ed operano. Infine, menzioniamo ClubDealOnline, piattaforma di private crowdfunding che ha come scopo principale quello di mettere sul piatto degli investitori gli affari più interessanti sui quali puntare.

