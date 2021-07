L’ospitalità italiana è famosa in tutto il mondo, quando poi si tratta di alberghi di lusso attira anche l’interesse di investitori e gestori internazionali. Non a caso, il Four Seasons sta pensando di conquistare l’Italia, aprendo nuove location nel Bel paese. Dal Veneto alla Puglia, le dimore che stanno finendo sotto la lente d’ingrandimento del brand canadese sono diverse.

Four Seasons in Italia: le location

Brand canadese nato all’insegna dell’ospitalità di lusso, il Four Seasons Hotels and Resorts gestisce più di 100 alberghi in tutto il mondo. Dal 2007, non a caso, i proprietari di maggioranza della società sono Bill Gates e il principe Al-Waleed bin Talal. Dopo aver aperto a Milano, Firenze e Taormina, la nota catena alberghiera è pronta a conquistare altre location nostrane.

“Puntiamo a portare avanti una strategia di espansione e crescita in Italia, per questo stiamo cercando occasioni per aumentare la nostra presenza nel vostro Paese“, ha dichiarato Justin Smathers, senior vice president e development Europe al Sole 24 Ore.

Le prossime aperture di Four Seasons in Italia: Puglia e Venezia

Il Four Seasons, come sapevamo da qualche giorno, ha già scelto la prossima location, ovvero la Puglia. Situato sulla costa adriatica, conta 150 tra camere e suite e ha anche un accesso diretto ed esclusivo alla spiaggia. La sua posizione è strategica perché si trova a 40 minuti di auto da destinazioni come Ostuni, Alberobello e Monopoli. La location pugliese del Four Seasons non ha ancora aperto i battenti, ma sembra che l’azienda abbia intenzione di investire in località del Salento.

“Mentre cresciamo come brand, il nostro obiettivo è quello di aprire alberghi nelle migliori destinazioni del mondo e in mercati dove possiamo portare la nostra esperienza di lusso di alto livello. La Puglia rappresenta il raggiungimento di questo duplice obiettivo. […] Non vediamo l’ora di fissare nuovi standard di ospitalità in questa bellissima regione, creando opportunità sorprendenti per i nostri ospiti nello scoprire con Four Seasons questa meravigliosa destinazione“, ha dichiarato John Davison, President e CEO di Four Seasons Hotels and Resorts nel comunicato stampa.

Il resort che aprirà i battenti in Puglia ha sei ristoranti e bar, tra cui un ristorante aperto tutto il giorno, uno di cucina tipica locale, un bar & grill accanto alla piscina, un lobby lounge bar, un signature bar e un beach club. Inoltre, ci saranno ampi spazi per riunioni ed eventi, tra cui una sala da ballo e sale riunioni più piccole, diversi spazi per eventi all’aperto e un centro benessere all’avanguardia. Quest’ultimo, ovviamente, include anche un centro fitness, 10 sale trattamenti, hammam, sauna, piscina e un centro yoga.

I vertici del Four Seasons Hotels and Resorts non escludono ulteriori aperture in Puglia. Inoltre, si vocifera che dal 2026 il brand canadese approderà anche a Venezia. “Venezia, Roma, Toscana e lago di Como, Amalfi e Capri sono tutte importanti destinazioni per noi e continuiamo a fare ricerca sicuri di trovare i progetti giusti con i partner giusti. In alcune destinazioni, come Roma e Venezia, dove ci sono alte barriere all’entrata, siamo molto focalizzati a trovare acquisti da valorizzare“, ha dichiarato Justin Smathers.