Secondo il sondaggio State of the Global Workplace di Gallup, appena il 4% di lavoratrici e lavoratori italiani è pienamente soddisfatto del proprio lavoro. Addirittura 27 su 100 tra intervistate e intervistati parlano di un senso di tristezza nel raggiungere ogni giorno l’ufficio. Numeri che rendono i dipendenti del Belpaese i più insoddisfatti in Europa. Francesca Rizzo è stata per anni una di queste lavoratrici. È per questo motivo che ha deciso di unirsi a quel 60% di persone che vuole cambiare radicale la propria esistenza.

Chi è Francesca Rizzo: una storia di cambiamento

Classe 1977, originaria di Roma, Francesca Rizzo lavora come producer per l’advertising di Publitalia, la concessionaria di pubblicità delle reti televisive del gruppo Mediaset. Una professione tra marketing, vendite e comunicazione digitale presso un’azienda a dir poco prestigiosa. Nell’intimo, però, la manager romana coltiva un senso di insoddisfazione e pensa a voltare pagina per fare quello che le piace davvero.

Nel 2016 Rizzo lascia Publitalia e scommette sul flipping immobiliare, ovvero quella forma di investimento che prevede l’acquisto di immobili a basso prezzo per ristrutturarli e rivenderli ad un prezzo maggiore nel più breve tempo possibile. Un business piuttosto diffuso negli Stati Uniti, ma che in Italia non sfonda ancora, nonostante un patrimonio immobiliare che con oltre 100mila appartamenti in vendita da rimodernare, si presta a questo tipo di operazioni.

Francesca Rizzo con il marito Michele Porinelli

Nel 2019, insieme a Michele Porinelli, oggi suo marito, Rizzo apre un’accademia per insegnare alle persone a fare investimenti immobiliari. “Raccontavo le mie giornate di lavoro sui social, Facebook soprattutto – spiega Francesca –; pian piano le persone si sono fatte avanti, chiedendoci consigli su come operare nel settore. Non avevamo mai pensato che una passione potesse trasformarsi in un vero e proprio lavoro di consulenza”. Ma è soltanto l’inizio di un cambiamento ancora più profondo.

Nel 2020 Francesca e Michele prendono la figlia Viola e si trasferiscono all’estero. La meta scelta è Bali, isola dell’Indonesia famosa per le spiagge incantevoli, i templi antichi e le foreste pluviali incontaminate. Non è una fuga: è la voglia di lasciare ogni certezza per costruire qualcosa di proprio e di assicurare alla loro bambina un ambiente internazionale in cui crescere.

Straniera, donna e imprenditrice di successo

A Bali Rizzo e Porinelli hanno aperto la Bali Holiday Properties, una società immobiliare che costruisce ville di lusso dotate di ogni comfort. La caratteristica di questa piattaforma è che i progetti sono interamente finanziati da remoto da investitori italiani. Le abitazioni vengono messe a rendita grazie agli affitti brevi. Nel corso del tempo, grazie ad un network di collaboratori fidati, la rete si è allargata dall’Indonesia all’Europa e all’Africa.

Dopo la prima villa costruita nel 2022, oggi Bali Holiday Properties è a quota 30 immobili e conta di raggiungere il centinaio entro il 2028. “Vivere e lavorare in Indonesia, in un contesto ancora fortemente maschile, mi ha insegnato a essere ancora più determinata – racconta Francesca –. In certi momenti, come donna, ho dovuto lavorare il doppio per essere ascoltata. Ma devo dire che questo lo avevo sperimentato anche in Italia, sia quando lavoravo come adv producer in Publitalia, sia quando ho iniziato a lavorare nel settore immobiliare: la maggior parte delle volte avevo a che fare con figure maschili, soprattutto nei ruoli di potere”.

Per ascoltare la storia personale di Francesca e le sue interviste a imprenditori, professionisti, viaggiatori che hanno scelto l’isola per cambiare vita e costruire il loro successo, c’è il podcast Bali Talks. “Il mio percorso è stato tutt’altro che semplice – conclude l’imprenditrice –. Ci sono stati momenti in cui ho pianto, in cui mi sono sentita sola e fuori posto. Ma, se oggi mi guardo indietro, vedo quanto sono cresciuta, e quanto è stato importante non mollare. Mi dà molta forza pensare di stare crescendo mia figlia in modo libero, in un contesto internazionale e cerco ogni giorno di renderla fiera di quello che sto realizzando come donna, mamma e imprenditrice”.