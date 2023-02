Da oggi Facebook parla anche friulano. Grazie all’accordo raggiunto tra le regione Friuli-Venezia Giulia, Meta (il colosso di Mark Zuckerberg), Insiel (la società ICT in house regionale) e ARLeF (l’Agenzia Regionale per la Lingua Friulana), è possibile impostare il furlan come lingua ufficiale del proprio profilo sul popolare social network. L’iniziativa, presentata con successo nella sede di Udine della Regione Autonoma, fa parte del più ampio Piano generale di politica linguistica per la lingua friulana 2021-2025.

Presente già da tempo come voce su Wikipedia, il friulano è riconosciuto e tutelato dal 1999 come lingua minoritaria storica. Il piano dell’ARLeF punta a diffondere il furlan anche nell’esperienza d’uso delle principali piattaforme tecnologiche. L’approdo su Facebook ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere l’utilizzo quotidiano di questa lingua romanza parlata soprattutto in Friuli e in alcune zone del Veneto.

L’interfaccia tradotta è disponibile non soltanto per gli utenti friulani, ma pure per tutte le persone che vogliono impostarla come lingua ufficiale del proprio profilo. “La possibilità di adoperare l’interfaccia di Facebook in friulano – fanno sapere dall’ARLeF – contribuirà anche a consolidare il senso di identità e di comunità dei friulani sul territorio e nel mondo”.

Il progetto è cominciato con l’azione di Insiel che ha realizzato una prima tranche di stringhe in friulano. L’attività più ampia di adattamento ha visto protagonista l’ARLeF che ha messo a punto la fase di applicazione definitiva, assicurando una traduzione di alta qualità e coerente con la terminologia della piattaforma.

In questo momento, la versione friulana di Facebook può essere selezionata soltanto sulla versione web da browser, mentre per l’app da smartphone bisognerà aspettare perché le lingue selezionabili in applicazione sono ancora molto ridotte. Gli aggiornamenti saranno sempre garantiti, ma non potranno avvenire in tempo reale.

“Oggi la traduzione del friulano – dichiarano orgogliosi dall’ARLeF – rappresenta un caso di eccellenza a livello globale nella promozione delle lingue minoritarie nelle tecnologie”. Meta Platforms si sta dimostrato da tempo sensibile alle minoranze linguistiche e all’importanza che per queste comunità rivestono le lingue meno diffuse.

Il friulano va ad aggiungersi al sardo come dialetto promosso a lingua sul social. Sul piano internazionale, Facebook ha reso disponibili anche l’aymara (parlata in Bolivia, Cile e Perù), l’inupiaq e l’inuktitut, parlate dalle popolazioni Inupiaq e Inuit in Alaska e in Canada. Ma sono tantissime le lingue locali presenti sul social, dal tamazight parlato in Marocco allo slesiano parlato in Polonia e Repubblica Ceca.

