La romantica Polignano a Mare, splendido borgo antico in provincia di Bari affacciato sul mare Adriatico, è la città più accogliente al mondo. Lo rivelano i risultati dei Traveller Review Awards 2023, l’undicesima edizione dei riconoscimenti assegnati da Booking.com. Ogni anno la famosa piattaforma premia le strutture ricettive presenti in 220 nazioni e territori che si impegnano a garantire un servizio e un’accoglienza oltre l’eccellenza e in maniera costante nel corso di 12 mesi.

Polignano a Mare città più accogliente al mondo

L’Italia è in testa alla classifica dei Traveller Review Awards 2023 con 170.638 premi. Al secondo posto c’è la Spagna (108.217) e al terzo la Francia (103.365). La Top 10 è completata da Germania (76.479), Croazia (64.206), Polonia (60.721), Regno Unito (60.697), Grecia (54.473), Brasile (53.658) e Stati Uniti (46.839).

Polignano a Mare batte tutte. L’incantevole cittadina balneare pugliese dalle terrazze vista mare, le stradine strette e le case colorate, paese natale di Domenico Modugno, supera Hualien (sulla costa orientale di Taiwan) e San Sebastián nei Paesi Baschi. Nella classifica delle 10 città più accoglienti al mondo, entrano Dresda in Germania, Klaipeda in Lituania, York nel Regno Unito, Ushuaia in Argentina, Porto de Galinhas in Brasile, Città del Messico e Gold Coast in Australia.

Polignano a Mare

Il primato di Polignano a Mare “rappresenta il miglior riconoscimento a cui la comunità che mi onoro di rappresentare potesse ambire dal punto di vista turistico”, dichiara in una nota il sindaco Vito Carrieri. “Gli utenti di Booking.com – spiega Carrieri – hanno premiato le competenze, la passione e i sacrifici profusi quotidianamente dagli operatori e dagli addetti al settore”.

“Mi piace pensare che questa eccellente ospitalità sia anche stata influenzata dall’attitudine all’accoglienza della nostra popolazione, dalle meraviglie paesaggistiche, dalle tradizioni, dagli eventi culturali e dall’enogastronomia di qualità tipici del nostro territorio – conclude il sindaco –. Sono sicuro che questo riconoscimento sarà solo un punto di partenza e non di arrivo. Funge da stimolo per tutta la nostra comunità a migliorare ulteriormente, oltre a rappresentare uno strumento di promozione unico per la consacrazione di Polignano, quale destinazione turistica nel panorama globale”.

I luoghi più accoglienti al mondo nel 2023

Passando al resto dei Traveller Review Awards 2023, a livello locale l’Italia sfoggia una forte presenza trentina nella Top 10 delle destinazioni più accoglienti. La maggior parte sono nel Südtirol: Colfosco in Alta Badia al primo posto, Tirano in Valtellina al secondo, Vipiteno in Alto Adige al terzo. Ma nella graduatoria spiccano pure Manarola, Badia, Sesto, Racines, Bressanone, Appiano sulla Strada del Vino e Valdobbiadene.

La Spagna “ruba” un unico record all’Italia: quello della Regione più accogliente al mondo, nello specifico La Rioja. Le altre nove in questa lista sono Epiro in Grecia, l’Alta Austria, County Down nel Regno Unito, Mures in Romania, Marlborough in Nuova Zelanda, Ninh Binh in Vietnam, Limon in Costa Rica, Terranova e Labrador in Canada e North Dakota nel Stati Uniti. Per stilare le classifiche e determinare i vincitori dei Traveller Review Awards 2023, Booking ha usato 240 milioni di recensioni verificate lasciate dai clienti delle strutture presenti sul portale.

