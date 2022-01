Secondo uno studio dell’università del Missouri, i gatti avrebbero dei benefici per i bambini autistici. I risultati della ricerca.

Molto è stato scritto sui cani che calmano e aiutano i bambini con autismo. Ma dei gatti? Non così tanto. Anzi, forse proprio nulla. Le cose sono cambiate quando un’ex infermiera scolastica – ora ricercatrice universitaria – ha effettuato uno studio scientifico. I bambini che hanno adottato un gatto hanno avuto meno comportamenti problematici come bullismo e iperattività, ha concluso lo studio condotto da Gretchen K. Carlisle. I bambini hanno anche mostrato una migliore empatia e una minore ansia da separazione.

Bambina con gatto

I gatti benefici per i bambini autistici

I risultati di Gretchen K. Carlisle sono stati recentemente pubblicati sul Journal of Pediatric Nursing. È una scienziata del Centro di ricerca per l’interazione uomo-animale, che fa parte del College of Veterinary Medicine dell’Università del Missouri, in Columbia.

Come infermiera pediatrica che lavorava nelle scuole pubbliche della Columbia, ha notato che gli studenti con disabilità erano più calmi quando erano con cani, porcellini d’India e pesci. Dopo aver conseguito un dottorato in infermieristica nel 2012, si è dedicata a una ricerca che combinasse il suo amore per i bambini con quello nutrito per gli animali.

Le famiglie dello studio hanno adottato gatti di due rifugi del Missouri. I felini avevano da 10 mesi ai 4 anni. I bambini, invece, dai 6 ai 14 anni. “Non solo le famiglie hanno segnalato un legame istantaneo tra il loro bambino con autismo e il loro nuovo gatto, ma il legame è rimasto forte nel corso del tempo e l’ansia del bambino è diminuita nel tempo”, ha detto in un’intervista tramite Zoom. “Ho sempre cercato di aiutare i bambini”, ha detto. “Vedo gli animali domestici come un modo per migliorare il benessere, ed è gratificante fornire assistenza alle famiglie“.

I felini dello studio

I genitori di bambini con autismo hanno livelli di stress più elevati rispetto agli altri genitori. Portare un animale domestico in famiglia può aggiungere più stress e lavoro a questi ultimi, ma i gatti richiedono meno attenzioni, visto che non devono essere portati fuori, come accade coi cani.

Grande cura è stata adottata per garantire il benessere dei gatti del rifugio. Sono stati accuratamente selezionati dal personale del rifugio che ha cercato gatti calmi e affettuosi, con un buon temperamento felino, senza essere stati sottoposti a un addestramento particolare.

Le famiglie sono andate al rifugio per scegliere uno dei gatti con la valutazione più alta. Tutti i gatti sono stati sterilizzati o castrati ed erano in regola con le vaccinazioni. Alle famiglie sono stati dati trasportini, giocattoli, tiragraffi, un albero rampicante e lettiere, nonché cibo e rifiuti durante lo studio. Ogni gatto tornava anche a casa con un piccolo “appartamento” coperto e morbido che fungeva da spazio personale.

I genitori hanno riferito di aver visto forti legami tra i loro figli e i gatti il ​​secondo o il terzo giorno dopo l’adozione, afferma lo studio. Lo studio non ha incluso famiglie che avevano membri allergici ai gatti, a cui non piacevano i gatti o che avevano avuto brutte esperienze con questi animali. Le famiglie che avevano già un gatto o due non potevano averne un altro per lo studio.

Carlisle e il suo team hanno convocato 530 genitori, i cui figli erano assistiti dal Thomson Center for Autism and Neurodevelopmental Disorders della MU. All’inizio, 225 hanno rifiutato perché non volevano un gatto o perché vivevano in un luogo dove i gatti non sono ammessi. Altri 294 non soddisfacevano i criteri dello studio “principalmente a causa di allergie o avevano già un gatto”. Alla fine solo 11 famiglie hanno partecipato allo studio di 36 settimane. Due famiglie hanno rimandato i loro gatti ai rifugi.

