Si chiama il Covo degli orsi ed è la casa destinata alle famiglie dei piccoli pazienti ricoverati presso l’Ospedale Gaslini di Genova. Una struttura accogliente, che offrirà alloggio in modo del tutto gratuito a coloro che si trovano in un momento particolarmente dedicato. Il progetto è nato per volere dell’Associazione La Band degli Orsi ed è stato appoggiato da altre organizzazioni, come Fiat 500 Club Italia.

Genova: finiti i lavori della casa per famiglie dell’Ospedale Gaslini

Mercoledì 11 maggio 2022 è stata inaugurata la casa per le famiglie e i piccoli pazienti dell’Ospedale Gaslini di Genova. I lavori erano iniziati lo scorso anno e sono proseguiti in modo spedito, in modo da offrire un rifugio nel minor tempo possibile. Il progetto, nato per volere dell’Associazione La Band degli Orsi, è stato appoggiato anche dai soci e fiduciari del Fiat 500 Club Italia. Questi ultimi hanno aiutato a montare i mobili della, già ribattezzata, Casa Rossa. E’ questo, infatti, il secondo nome che gli abitanti di Genova hanno dato alla struttura. Il motivo, ovviamente, è da ricollegare al colore rosso, fil rouge sia all’esterno che all’interno dell’edificio.

Il Covo degli orsi – questo il nome ufficiale della casa – può ospitare fino ad undici famiglie e tutti gli ambienti sono stati studiati in modo da offrire un sostegno emotivo a quanti vi alloggiano. Al suo interno, inoltre, è stato ricavato uno spazio destinato ad un Centro Servizi, che ha il compito di non lasciare mai soli i pazienti e il rispettivo nucleo familiare, in quello che può essere un percorso molto delicato.

Covo degli orsi: settimo rifugio nato con questo scopo

Il Covo degli Orsi è il settimo rifugio nato per volere dell’Associazione La Band degli Orsi, che ha potuto contare sul sostegno di molte persone. Tra queste c’è anche il cantautore genovese Andrea Scatolero che, con la sua musica, raccoglie fondi per l’organizzazione. Il suo ultimo album, intitolato Sale Olio & Pane – Valori in Musica, in vendita presso la Casa dei Cantautori genovesi in Via del Campo 29 rosso, è un modo per contribuire ai tanti progetti benefici dell’Associazione.

Riproduzione riservata © 2022 - LEO