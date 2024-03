Sono partiti ufficialmente i lavori per il primo tunnel sottomarino in Italia, quello che diventerà anche il più grande d’Europa. Il cantiere, aperto a Genova nel quartiere di San Benigno, verrà completato in cinque anni per un’apertura dell’opera prevista entro l’agosto del 2029. Progettata in ottica di sostenibilità ambientale e sociale, l’infrastruttura servirà a migliorare i collegamenti cittadini e l’accessibilità al porto, porta di accesso fondamentale sul Mediterraneo al mercato europeo per le merci da e verso tutto il mondo.

A Genova il primo tunnel sottomarino in Italia

L’apertura al traffico del tunnel subportuale permetterà di risparmiare oltre un milione di ore di viaggio ogni anno. Oltre che trasportistica, la riqualificazione urbanistica consentirà alla città di Genova di avere dieci ettari di verde per tre nuovi parchi urbani in superficie e rinnovati percorsi ciclopedonali per valorizzare le costruzioni preesistenti. Sotto la supervisione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il contributo delle istituzioni territoriali, il progetto è firmato da Renzo Piano Building Workshop.

Al cantiere del tunnel sottomarino di Genova collaborano due importanti realtà del gruppo Aspi – Autostrade per l’Italia. Tecne è la società di ingegneria che ne ha curato la progettazione. Amplia Infrastructures, azienda di costruzione, manutenzione, ripristino e ammodernamento di strade, autostrade e infrastrutture complesse, si occupa della prima fase di lavorazione con l’avvio della demolizione del grande capannone industriale CSM. In quest’area di 25mila metri quadri verrà ricavato l’imbocco ovest del tunnel, da cui partiranno gli scavi.

Il tunnel subportuale di Genova porterà 4,7 ettari di aree verdi e parchi

Con un budget complessivo di 1 miliardo di euro, l’opera prevede un tratto sotterraneo lungo 3,4 chilometri, formato da due gallerie principali separate una per ogni direzione di marcia. Il diametro esterno di scavo è di 16 metri che scorreranno a una profondità massima di 45 metri in area di bacino portuale. Grazie a questi numeri, il tunnel subportuale di Genova diventerà uno dei primi al mondo per dimensione del diametro di scavo.

“L’avvio dei lavori del tunnel subportuale, progetto unico in Italia, è un traguardo atteso da tempo – commenta il presidente della Regione, Giovanni Toti – che la Liguria ha contribuito a raggiungere concludendo l’iter autorizzativo legato alla Conferenza di servizi a tempo record, in meno di un anno. Questo cantiere si aggiunge a quelli delle grandi opere in corso di realizzazione, che contribuiranno a rivoluzionare la Liguria come il Terzo Valico, il nodo ferroviario di Genova o la nuova Diga portuale”.

Tunnel subportuale di Genova rinnova la città

“È una vera e propria rivoluzione per Genova – aggiunge il sindaco Marco Bucci –, un’infrastruttura unica nel suo genere in Italia, uno dei progetti più avveniristici in questo momento in Europa, su cui abbiamo creduto fortemente fin dalla sua progettazione. Un’opera ingegneristica di altissimo livello che insieme al nuovo Waterfront, alla Diga e al Parco della Lanterna cambierà totalmente il volto di quest’area della città”.

“Il tunnel è una nuova grande sfida per Aspi – conclude l’ad del gruppo, Roberto Tomasi –. Un’opera complessa, prototipo di un nuovo modo di pensare le infrastrutture, guardando alla mobilità del domani. Un futuro in grado di far correre insieme la sostenibilità ambientale, economica e sociale, poiché l’una non può prescindere dall’altra. Al centro di questa rivoluzione, le competenze che rendono possibile il cambiamento. Un’opera che rimette l’ingegneria al centro della scena nazionale e che costituisce una risposta concreta all’esigenza di coniugare la mobilità su gomma con gli obiettivi di sostenibilità”. Tutti i dettagli progettuali del tunnel subportuale di Genova sono disponibili sul sito di Autostrade.

