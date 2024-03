Gli italiani sono maestri gelatai e lo conferma il record conquistato dalla storica gelateria Arnoldo di Trieste: 100 anni di storia. Nel 2024 l’attività ha compiuto il suo primo secolo di vita e il sindaco Roberto Dipiazza è andato a consegnare una targa ricordo ai titolari. Arnoldo non è una gelateria come tutte le altre: è un’impresa familiare che va avanti da quattro generazioni.

Gelateria Arnoldo di Trieste compie 100 anni

Gelatai dal 1924, gli Arnoldo sono originari del Cadore e si dividono i compiti in famiglia: dal ghiaccio alla guarnizione delle cialde passando per la preparazione con una macchina storica del 1890. Il precursore è il fondatore Olivo, emigrato a Vienna alla fine dell’Ottocento per vendere pere cotte su un carretto, che impermeabilizzò per custodire il gelato.

Quando Olivo fu costretto a scappare all’inizio della Prima guerra mondiale, si trasferì a Trieste portandosi dietro una macchina per il gelato. Era il 1919 e di lì a poco lasciò l’attività ambulante per aprire l’attuale negozio, una visita obbligata per chiunque passi per viale Miramare. D’altronde la Val Zoldana, nella zona di Belluno, è una terra di gelatieri.

Arnoldo di Trieste: quando preparare il gelato è storia e arte

Si racconta che è stato un siciliano diretto al Nord a portare il gelato nelle valli del Cadore: rimasto bloccato dalla neve, venne soccorso e sfamato dai residenti fino alla primavera e in cambio insegnò loro a fare il gelato, un dolce tipico dei luoghi caldi. Oggi i gestori della gelateria Arnoldo sono gli ultimi eredi della dinastia per un’attività che ormai è un punto di riferimento per tutto il territorio.

Per festeggiare il primo secolo d’attività, la famiglia ha organizzato una festa con cinque maestri del gelato provenienti da fuori Trieste. “Se dopo quattro generazioni siamo ancora qua – spiega a TriestePrima l’attuale gestore Omar Arnoldo, nipote del bisnonno Olivo –, significa che sappiano fare il nostro lavoro e che i triestini ci vogliono bene, infatti stanno venendo a trovarci anche sotto la pioggia”.

Trieste, i 100 anni della gelateria Arnoldo

I cavalli di battaglia della gelateria sono i classici cremino, nocciola, stracciatella, sacher e crema vaniglia e i gusti di frutta estivi come anguria, melone e mango. “Questa dimostrazione di affetto per noi è molto importante – aggiunge Arnoldo parlando dell’affluenza di pubblico alla festa –, così come la presenza del sindaco. Abbiamo anche avuto l’occasione di vedere i parenti che hanno lavorato qua negli anni Quaranta e Cinquanta: non li vedevo da tanto, è una giornata meravigliosa”.

Omar ha le idee chiare sul segreto del loro successo: il rispetto del cliente e della tradizione. “È il padrone di casa – rivela Arnoldo – e deve essere sempre coccolato. E soprattutto la qualità che deriva dalla tradizione, infatti prepariamo ancora delle ricette originali di mio nonno, che rimangono invariate”.

