Grazie al suo mare, alle eccellenze enogastronomiche e al patrimonio artistico-culturale, Genova è l’unica città italiana inserita da Lonely Planet nella guida Best in Travel 2025. Ogni anno la prestigiosa casa editrice australiana stila una classifica delle migliori destinazioni al mondo per chi sta programmando un viaggio. “La superba”, come la definiva Petrarca, è l’unica italiana tra le 10 città segnalate.

Genova unica città italiana nella Best in Travel 2025

“Come ogni città portuale, Genova è un mondo a sé – scrive Lonely Planet –. La potente vitalità del capoluogo ligure è racchiusa nella sua costa frastagliata e impervia. Chi conosce Genova la protegge gelosamente, temendo che con la notorietà possa perdere parte del suo fascino. Ma una città capace di allestire una potente flotta, accumulare ricchezze incalcolabili e trasformare il basilico in pesto merita la massima ammirazione. E, se ancora non la conoscete, merita un posto nella lista dei luoghi da scoprire”.

Nella lista Genova è in ottima compagnia. Le altre città europee segnalate dalla guida sono Tolosa in Francia, Bansko in Bulgaria e Palma in Spagna. In Asia entrano in classica Osaka in Giappone, Puducherry in India e Chiang Mai in Thailandia. In Americano il tris di destinazioni da non perdere è formato da Pittsburgh negli Stati Uniti, Edmonton in Canada e Curitiba in Brasile.

La bellezza di Piazza De Ferrari, la principale piazza di Genova

Forte della sua posizione protesa verso le acque, Genova conquista Lonely Planet per le sue bellezze naturali, architettoniche ed artistiche. La guida segnala cinque luoghi specifici da non perdere, innanzitutto i caruggi “per cogliere l’anima della città e scoprire i sontuosi Palazzi dei Rolli” e il mercato orientale per assaggiare tutte le varianti del pesto.

Imperdibili sono pure l’Acquario (uno dei più grandi e “popolati” al mondo) e la Biosfera nel Porto Antico, la pasticceria Marescotti di Cavo in via di Fossatello per una sosta dolce e caffè e la costa fino all’antico borgo di pescatori di Boccadasse per respirare l’atmosfera delle Cinque Terre senza uscire dalla città.

Best in Travel 2025: Lonely Planet premia la bellezza

Non ci sono altre città o regioni italiane nella Best in Travel 2025 di Lonely Planet. Le nazioni segnalate come migliori destinazioni per un viaggio sono Camerun, Lituania, Fiji, Laos, Kazakistan, Paraguay, Trinidad e Tobago, Vanuatu, Slovacchia e Armenia. Le regioni sono South Carolina Lowcountry e la costa della Georgia e Mount Hood e Columbia River Gorge negli Stati Uniti, Terai in Nepal, Chiriquí a Panamá, Launceston e Tamar Valley in Australia, il Canton Vallese in Svizzera, Giresun e Ordu in Turchia, la Baviera in Germania, East Anglia in Inghilterra e la Jordan Trail in Giordania.

La lista è redatta da un gruppo di giornalisti ed esperti di viaggio. Il team premia la bellezza e il valore culturale di ogni località, ma anche la promozione della diversità, l’impegno verso la sostenibilità e le esperienze uniche che si possono fare in luoghi culturalmente ricchi e meno battuti dal turismo di massa. La guida completa Best in Travel 2025 è disponibile sul sito di Lonely Planet.

Riproduzione riservata © 2024 - LEO