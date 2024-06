La Dozza di Bologna guarda al modello Bollate. Non solo per l’inserimento professionale dei detenuti, ma per le attività che fanno del carcere un luogo di rieducazione e opportunità. Lo dimostra la squadra di rugby del Giallo Dozza Bologna, una formazione nata nel 2014 all’interno della casa circondariale emiliana e che milita nel campionato nazionale di Serie C. È un caso unico in Italia.

Rugby per detenuti alla Dozza di Bologna

Nella stagione 2023-2024 l’avventura di Giallo Dozza Bologna si è chiusa all’ultimo posto in classifica con appena 1 punto raccolto in 8 incontri. D’altronde per loro non è possibile fare trasferte. Ma il vero trionfo della compagine è un altro. La società ha vinto il bando Carceri di Sporte e Salute, l’iniziativa voluta dal ministro per lo sport Andrea Abodi che ha l’obiettivo di promuove le attività sportive come strumenti ed opportunità di rieducazione per i detenuti.

Carceri è realizzato in collaborazione con il Dap (il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) e il Dgmc (il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità) e potenzia le strutture degli istituti penitenziari per adulti e minorile in area penale esterna. Il bando supporta per 18 mesi le realtà sportive e gli enti del Terzo settore nella promozione della salute, dell’inclusione sociale, del benessere e del recupero dei detenuti.

Non solo studio e lavoro: in carcere l’aiuto e lo spirito di squadra passano dal rugby

Partner del progetto Giallo Dozza è Illumia, l’azienda bolognese che opera nel mercato libero dell’energia elettrica e del gas. “Siamo assegnatari di questo bando grazie alla rete che si è creata attorno al Giallo Dozza, fuori e all’interno del carcere. Siamo molto felici perché è fondamentale per andare avanti”, ha dichiarato il presidente della squadra Matteo Carassiti.

“In questi anni dentro il carcere sono entrate decine di squadre di persone libere che si sono venute a confrontare con i giocatori detenuti. Molti di loro prima non avevano mai visto una palla ovale e si sono messi in gioco con quattro allenamenti settimanali sul campo e teorici”, ha spiegato il patron della formazione giallonera.

Giallo Dozza Bologna: il progetto funziona

La realtà Giallo Dozza funziona e a dimostrarlo ci sono i numeri. Il tasso di recidiva tra i detenuti-atleti della squadra è al di sotto del 5%. Una percentuale davvero bassa rispetto alla media nazionale che il Cnel (il Consiglio nazionale di economia e lavoro) stima al 68,7%. Antigone, l’associazione che si occupa di detenuti, aggiunge che il numero di reati per detenuto è circa 2,37.

Il prossimo evento in cui la squadra è coinvolta è il memorial Marco Gardenghi, giornalista del Resto del Carlino innamorato del rugby e sindacalista di categoria in Aser, Fnsi, Inpgi e Ungp, scomparso nel dicembre del 2023 all’età di 69 anni. Il torneo è organizzato per il prossimo autunno dall’Ungp Emilia-Romagna e nazionale con l’Odg, l’Aser, l’Unione stampa sportiva italiana e Confcommercio Ascom Bologna.

Riproduzione riservata © 2024 - LEO