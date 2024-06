È la ciclovia Pedemontana del Friuli Venezia Giulia la protagonista assoluta dei Green Road Awards 2024, gli Oscar del cicloturismo. Il percorso che attraversa la regione da Sacile a Gorizia e Nova Gorica passando per Maniago, Gemona e Cividale trionfa alla nona edizione del riconoscimento che premia le ciclovie più belle d’Italia. Ad assegnarlo è una giuria di esperti con la supervisione del portale Viaggi in bici.

Le ciclovie più belle d’Italia nel 2024: vince il Friuli

Il Green Road Award viene assegnato ogni anno alle ciclovie verdi delle regioni che promuovono le vacanze in bici con servizi mirati al turismo lento. La Pedemontana FVG3 percorre la linea immaginaria che delimita l’arco alpino regionale e copre una distanza totale di 180 chilometri. Tra i suoi passaggi più suggestivi spiccano il fiume Livenza, i borghi di Maniago e Toppo e l’arrivo in Slovenia.

Al secondo posto c’è la Calabria con la ciclopedonale della Val di Neto nelle province di Cosenza e di Crotone. I chilometri sono circa 38 e il percorso affronta il cuore verde del Marchesato, collegando i sei comuni di Caccuri, Belvedere di Spinello, Santa Severina, Rocca di Neto, Scandale e Strongoli. Si passa dallo Ionio ai siti archeologici della Magna Grecia, fino a paesi fantasma, castelli e borghi affascinanti.

Friuli, Calabria e Trentino hanno le migliori vie verdi per un viaggio lento su due ruote

Il terzo posto è occupato da Trento con la Green Road dei Fiori. La ciclovia trentina, partita proprio nel 2024, va dal Tulot di Pinzolo al lago di Idro e collega la pista ciclabile della Rendena con quella del Chiese. È stata ribattezzata dei fiori perché nel periodo della fioritura i prati da Carisolo all’Idro offrono incredibili panorami mozzafiato, uniti alla bellezza del Parco Naturale Adamello Brenta che li circonda.

La giuria assegna tre premi speciali. La menzione va all’Appennino Bike Tour della regione Liguria, che collega la Dorsale con un itinerario di 3100 chilometri. Legambiente destina la sua menzione alla Sardegna per il Cammino Minerario di Santa Barbara, sviluppato su 550 chilometri di mulattiere, carrarecce e strade sterrate nel Sulcis-Iglesiente. La stampa menziona la Campania per la Via Silente, un sentiero di quasi 600 chilometri tra Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Green Road Awards 2024: premio estero alle Fiandre

Per quanto riguarda il premio all’estero, l’Oscar del cicloturismo va per la seconda volta alle Fiandre, patria del ciclismo con percorsi per tutti e servizi dedicati. Particolarmente apprezzato dai giurati il lavoro di informazione e promozione che viene compiuto da Visit Flanders in Italia, l’ente del turismo delle Fiandre con sede a Milano.

La giuria dei Green Road Awards assegna i suoi premi selezionando i vincitori tra le 25 proposte presentate da regioni, territori e province autonome. I principali parametri di eccellenza presi in considerazione per assegnare il punteggio sono la progettazione e la costruzione, le attrezzature, la segnaletica, i servizi e la promozione.

