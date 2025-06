La Maturità 2025, un momento cruciale per oltre mezzo milione di studenti italiani, ha preso il via oggi con la prima prova scritta. Questo esame segna l’inizio di un percorso che conclude anni di studio e dedizione. In questo contesto di tensione e aspettative, la Premier italiana Giorgia Meloni ha rivolto un messaggio di sostegno agli studenti, sottolineando il suo impegno non solo nelle questioni politiche internazionali ma anche nell’esprimere vicinanza e incoraggiamento ai giovani nel loro momento di prova.

Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, durante la registrazione del programma ‘Cinque Minuti’ negli studi Rai di Roma, il 4 aprile 2024. – leonardo.it

Il giorno della prima prova scritta della Maturità 2025

Mercoledì 18 giugno 2025 segna il giorno della prima prova scritta della Maturità 2025, un evento che coinvolge oltre 524mila studenti in tutto il paese. A partire dalle 08:30, gli studenti sono stati chiamati ad affrontare il tema di italiano, una prova che offre sette tracce distinte. Queste tracce si dividono in tre tipologie: analisi del testo (tipologia A), testo argomentativo (tipologia B) e tema d’attualità (tipologia C). Le tracce, come di consueto, sono state elaborate dal Ministero dell’Istruzione, garantendo una selezione variegata e stimolante. Quest’anno, l’organizzazione dell’esame è stata affidata a 13.900 commissioni che operano su un totale di 27.698 classi, dimostrando la complessità e l’ampiezza di questo evento nazionale.

Il messaggio di incoraggiamento di Giorgia Meloni

In concomitanza con l’apertura della Maturità, la Premier Giorgia Meloni ha scelto di manifestare il suo sostegno attraverso un videomessaggio diffuso sui social media. Con parole semplici ma cariche di significato, Meloni ha incoraggiato i maturandi, riconoscendo le loro ansie e i sacrifici fatti nel corso degli anni di studio. Ha esortato gli studenti a “fare un bel respiro, arrivare a testa alta” e a dare il massimo, definendoli “il nostro orgoglio”. Questo gesto ha voluto simbolizzare una connessione tra la guida politica del paese e i giovani che rappresentano il suo futuro, un messaggio che ha ottenuto ampia risonanza e apprezzamento.

Un appuntamento di rilevanza nazionale

La Maturità è un evento di importanza nazionale, non solo per gli studenti ma anche per le famiglie e le istituzioni educative. Si tratta di un momento che mette alla prova le conoscenze acquisite e le capacità critiche degli studenti, preparando il terreno per il loro futuro accademico e professionale. La partecipazione attiva di figure politiche come Giorgia Meloni evidenzia come l’educazione e il sostegno ai giovani siano priorità per il governo. Questo esame rappresenta anche un’opportunità per il paese di riflettere sulla qualità del suo sistema educativo e di individuare possibili miglioramenti. Con il suo messaggio, Meloni ha voluto sottolineare l’importanza di questo percorso e l’orgoglio che la nazione nutre per i suoi giovani cittadini.