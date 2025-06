Con un discorso incisivo alla Camera dei Deputati, Giorgia Meloni ha delineato la posizione dell’Italia in merito alla complessa crisi geopolitica tra Iran e Israele, escludendo categoricamente qualsiasi coinvolgimento italiano negli attacchi statunitensi contro siti nucleari iraniani. Ha inoltre espresso critiche verso l’azione israeliana a Gaza, sottolineando la necessità di fermare immediatamente le ostilità. Meloni ha anche affrontato il tema del conflitto in Ucraina, ribadendo l’importanza di un cessate il fuoco immediato e l’avvio di un vero accordo di pace, mentre l’Italia si prepara a ospitare una conferenza internazionale per la ricostruzione del paese.

La presidente del Consiglio ha espresso preoccupazione per le potenziali conseguenze di una ulteriore destabilizzazione nella regione mediorientale e ha richiamato alla responsabilità tutte le parti coinvolte.

Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, durante la registrazione del programma ‘Cinque Minuti’ negli studi Rai di Roma, il 4 aprile 2024. – leonardo.it

La posizione italiana sulla crisi tra Iran e Israele

Durante il suo intervento, Giorgia Meloni ha voluto chiarire inequivocabilmente che l’Italia non ha preso parte all’operazione militare statunitense contro l’Iran. Ha dichiarato: “nessun aereo americano è partito da basi italiane, e la nostra nazione non ha in alcun modo preso parte all’operazione militare“. Tale dichiarazione riflette una posizione di neutralità da parte dell’Italia, che si concentra principalmente sulla tutela dei propri connazionali nella regione. Meloni ha manifestato forte preoccupazione per “i potenziali enormi rischi di un’ulteriore destabilizzazione della regione”. La sua richiesta all’Iran di non rispondere militarmente, ma di considerare un possibile accordo con Washington sul programma nucleare, evidenzia un approccio diplomatico e prudente.

Critiche all’azione israeliana a Gaza

Giorgia Meloni non ha nascosto le sue critiche riguardo all’azione di Israele a Gaza, affermando che “la legittima reazione di Israele a un terribile attacco terroristico sta assumendo forme drammatiche e inaccettabili che chiediamo a Israele di fermare immediatamente“. La presidente del Consiglio si è detta preoccupata per l’escalation di violenza e ha chiesto un immediato cessate il fuoco per evitare ulteriori perdite umane e danni materiali. La sua posizione sottolinea l’importanza di un equilibrio tra la legittima difesa e il rispetto per i diritti umani, un principio che Meloni ritiene imprescindibile nelle relazioni internazionali.

L’impegno dell’Italia verso la pace in Ucraina

Oltre alla crisi in Medio Oriente, Meloni ha sottolineato l’importanza di un’azione diplomatica risolutiva anche in Ucraina. Ha rimarcato che “l’obiettivo immediato è un cessate il fuoco” per raggiungere “un vero e duraturo accordo di pace”. L’Italia si prepara a ospitare una conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina, prevista per il 10 e 11 luglio, che coinvolgerà anche il settore privato. Questa iniziativa dimostra l’impegno italiano nel promuovere la stabilità e la ricostruzione del paese, evidenziando il ruolo attivo dell’Italia nel contesto internazionale. Meloni ha inoltre accusato la Russia di non aver mostrato alcuna volontà negoziale, un’affermazione che sottolinea la complessità delle sfide diplomatiche in corso.