Il Mezzogiorno d’Italia, storicamente percepito come un’area in ritardo di sviluppo, si trova al centro di una nuova strategia annunciata dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. In un videomessaggio rivolto all’Unione Industriali di Napoli, Meloni ha illustrato una visione volta a trasformare il Sud in un pilastro fondamentale per l’economia nazionale.

La premier ha sottolineato l’importanza di superare le vecchie narrazioni e ha descritto un piano che include lo sviluppo delle infrastrutture e dell’economia del mare, con l’obiettivo di rafforzare l’intero Paese.

Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, durante la registrazione del programma ‘Cinque Minuti’ negli studi Rai di Roma, il 4 aprile 2024. – leonardo.it

Una nuova narrazione per un’Italia unita

Giorgia Meloni ha ribaltato la narrativa storica che vede il Mezzogiorno come una regione in ritardo rispetto al Nord. Il suo messaggio è chiaro: lo sviluppo del Sud non deve essere visto come un detrimento per altre regioni, ma come un’opportunità per l’intera nazione. Meloni ha dichiarato che il Sud può essere il volano dell’economia nazionale, considerando i tassi di crescita economica e occupazionale che hanno superato la media nazionale negli ultimi anni. Secondo la premier, il governo ha scelto di sostenere il protagonismo del Sud, progettando una visione a lungo termine per creare un ambiente favorevole alle imprese e ai cittadini.

Focus su infrastrutture e blue economy

La strategia di Meloni per il Sud include una forte enfasi sulle infrastrutture e sulla blue economy. Ha evidenziato la necessità di smentire la narrazione sbagliata che ha a lungo contrapposto Nord e Sud. Il piano prevede di valorizzare le vocazioni economiche e industriali naturali del Sud, partendo dall’economia del mare e dall’energia. Meloni ha sottolineato l’impegno nel sostenere le eccellenze del sistema portuale e logistico, rafforzando la leadership nella cantieristica e nell’industria armatoriale. Questo approccio, secondo Meloni, offrirà nuove opportunità di crescita e consolidamento per l’intera nazione.

Napoli al centro di un’importante rigenerazione

Un esempio concreto della visione di Meloni è il progetto di riqualificazione dell’area di Bagnoli a Napoli. Il governo ha avviato un piano ambizioso per trasformare la zona in un moderno polo turistico, balneare e commerciale. Meloni ha rivelato che questo progetto trarrà ulteriore slancio grazie all’arrivo dell’America’s Cup nel 2027, un evento globale che promette di portare visibilità e investimenti. Queste iniziative mirano a ridisegnare il futuro del Mezzogiorno, posizionandolo come un motore di crescita per un’Italia unita e competitiva.