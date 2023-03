Un gruppo di studenti di Milano, durante uno dei loro giri notturni per aiutare i senzatetto, ha conosciuto Chiara e Karim, innamorati, che avevano contratto matrimonio al consolato. Lei però sognava la cerimonia con tanto di vestito da sposa e così sette studenti si sono subito adoperati per cercarne uno. Nel giro di poco sono arrivate tantissime offerte. Ma c’è di più, perchè gli studenti hanno organizzato una festa di matrimonio speciale.

Il sogno della senza tetto si realizza

Anche se Chiara e Karim si sono sposati al Consolato lei aveva spiegato agli studenti di Milano che le sarebbe piaciuto risposarsi in abito da sposa. Così gli studenti hanno lanciato un appello sui social per un vestito taglia 46. Fin da subito sono arrivate tantissime offerte ma i vestiti non andavano bene in quanto Chiara in realtà era una taglia 60. Alla fine una signora di Brescia si è offerta di comprarglielo nuovo in modo che potesse essere su misura e come la ragazza lo desiderava. Il vestito scelto è stato rosso con scarpe abbinate. A Karim invece ci ha pensato uno degli studenti donandogli l’abito che aveva comprato per la sua laurea in Fisioterapia, con la cravatta rossa per abbinarsi al look della sposa. Milano si dimostra ancora una volta attenta ai senzatetto dopo la mostra sulle loro emozioni organizzata con i loro volti.

Matrimonio

La storia di Chiara e Karim

La coppia si è conosciuta cinque anni fa, lei italiana e lui marocchino. Gli studenti hanno conosciuto i due innamorati alla baraccopoli vicino alla stazione Garibaldi di Milano. I due hanno più di quarant’anni e lavoravano nel campo della ristorazione. Tuttavia con i loro guadagni non riuscivano a permettersi un alloggio e dunque sono finiti per strada. Adesso tutto è pronto per la loro nuova cerimonia di nozze che i ragazzi di Milano hanno fissato per il 6 aprile. Uno dei testimoni sarà proprio lo studente che li ha conosciuti per primo e che donerà il suo abito di laurea a Karim. L’altra testimone sarà sempre una delle volontarie. I ragazzi si occuperanno anche di estetista e parrucchiere per la senzatetto che sogna l’abito da sposa. Non mancherà poi l’autista e la festa si svolgerà in strada. Quel giorno stesso il gruppo di volontari di Milano inaugurerà ufficialmente la loro associazione “Studenti per strada”.

