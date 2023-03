Una nuova forma di ghiaccio: questa è la scoperta fatta da un gruppo di scienziati che potrebbe permettere agli stessi di ottenere maggiori informazioni sulla formazione degli oceani delle lune di Saturno e Giove.

Scoperto un nuovo tipo di ghiaccio

Questo nuovo tipo di ghiaccio è amorfo il che significa che, a differenza del normale ghiaccio cristallino, le cui molecole sono organizzate secondo uno schema tutto suo, le sue molecole sono disorganizzate e più simili a quelle di un liquido.

Ghiaccio

I ricercatori dell’Università di Cambridge e dell’University College di Londra hanno utilizzato una tecnica chiamata “macinatura a sfere” che prevede la rottura del ghiaccio cristallino in piccole particelle utilizzando sfere di metallo in un contenitore di acciaio.

Si sono ritrovati di fronte a questo tipo amorfo nel corso della ricerca. Hanno dato alla loro scoperta il nome di “ghiaccio amorfo a media densità” (MDA).

Nuovi interrogativi sull’acqua

Questa è la terza volta che viene scoperto un tipo amorfo, ma è la prima volta che viene osservato a media densità.

“La nostra scoperta dell’MDA solleva diversi interrogativi sulla natura stessa dell’acqua liquida e, quindi, comprendere con precisione la sua struttura atomica è molto importante“, afferma uno degli autori dello studio pubblicato sulla rivista Science, il dottor Michael Davies, in un comunicato stampa.

Il team di ricerca ritiene che la tipologia MDA possa esistere in natura, in particolare sulle lune di Giove e Saturno. Gli scienziati cercheranno di determinare, da ora, il suo ruolo nella formazione dei laghi ghiacciati su questi pianeti. “Il ghiaccio amorfo è noto per essere la forma di acqua più diffusa nell’universo“, aggiunge il ricercatore.

Questa ricerca potrebbe aiutare ad ottenere maggiori informazioni sulla formazione le calotte glaciali e se le condizioni che vi si trovano potrebbero favorire lo sviluppo della vita.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO