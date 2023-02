Scegliere l’acqua per te o per la tua famiglia può essere un compito arduo. Sono presenti sul mercato così tanti tipi e marche che decidere quale sia la migliore è spesso difficile. Ma esiste un metodo per riuscire a comprendere quale scegliere? Quali sono i parametri che dobbiamo necessariamente osservare per poter caprie se l’acqua che stiamo per acquistare faccia al caso nostro o meno? Ecco alcuni suggerimenti per poter riuscire a distinguere tra le varie tipologie presenti sul mercato.

In che modo scegliere una buona acqua da bere

Prima di tutto, è importante considerare il tipo che desideri. Cerchi acqua di sorgente che provenga da una fonte incontaminata con l’aggiunta di minerali naturali? O preferisci varietà distillate che sono state lavorate per rimuovere le impurità? Quanto sei disposto a spendere per l’acqua in bottiglia rispetto all’acqua del rubinetto filtrata o anche per un sistema di filtraggio domestico? A seconda del tipo di gusto e dei benefici che più si adattano alle tue esigenze, esiste sicuramente un’opzione che fa al caso tuo.

Bicchiere acqua gasata

La seconda cosa da considerare è se la fonte è da considerarsi affidabile o meno. Controlla attentamente le etichette e scopri dove si trova la fonte: se è vicina, è probabile che non contenga sostanze chimiche artificiali poiché hanno bisogno di tempo per viaggiare attraverso il terreno e raggiungere la nostra riserva di bevande. Per questo motivo potrebbe essere preferibile.

Consigli per scegliere la migliore da bere

Assicurati che tutte le bottiglie utilizzate siano state riciclate correttamente: controlla se possono essere riutilizzate o se questo particolare marchio richiede solo bottiglie monouso, e valuta quanto questo aspetto possa essere importante per te.

Fai attenzione anche al fatto che l’acqua che scegli contenga minerali importanti come magnesio e calcio, essenziali per lo sviluppo di ossa e denti sani negli adulti e nei bambini. Inoltre, controlla il livello di pH: dovrebbe essere vicino a 7 per garantire un’adeguata alcalinità all’interno del tuo corpo quando viene ingerito. Indipendentemente dal tipo di acqua filtrata che acquisti, in bottiglia, mineralizzata o distillata, leggi attentamente l’etichetta. Assicurati che tutti gli additivi utilizzati siano conformi alle normative in materia di sicurezza alimentare.

Insomma, quando si seleziona l’acqua per bere è importante che sia stata purificata, filtrata o trattata utilizzando sistemi e tecniche certificati. Assicurati che l’acqua soddisfi gli standard di sicurezza per la salute e non abbia un sapore, un odore o un colore strani. Guarda attentamente le etichette per assicurarti che non ci siano additivi nascosti come zucchero, sale o conservanti chimici aggiunti durante la lavorazione dal produttore. Fai sempre attenzione, per salvaguardare la salute tua e della tua famiglia.

