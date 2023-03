La pizza diventa solidale all’Antica Pizzeria Da Michele in the World. La storica catena di pizzerie, nata dal “tempio” della margherita di via Cesare Sersale a Napoli, ha lanciato una collaborazione con l’Unicef per mettere a disposizione di famiglie in difficoltà e bambini bisognosi le pizze sfornate ogni giorno dagli allievi del corso (gratuito) per pizzaioli organizzato nel laboratorio di Aversa.

Pizza solidale: Da Michele si può

L’iniziativa si chiama Mi formo con te ed è realizzata in collaborazione con l’Associazione Logos Formazione. Ogni due settimane, i giovani aspiranti pizzaioli sfornano decine di pizze che verranno donate alle persone individuate da Unicef Comitato Campania, in partnership con l’Associazione di volontariato Casa della Vita e la parrocchia Santa Maria la Nova di Aversa.

Mi formo con te ha una duplice finalità: da un lato, formare e inserire nel mondo del lavoro i ragazzi e le ragazze che si sono appassionati ad una delle specialità italiane più amate al mondo; dall’altro, mettersi al servizio del territorio, in un progetto di scambio continuo, inclusione e solidarietà attiva.

Mi formo con te: gli aspiranti pizzaioli cucinano per l’Unicef

Le pizze donate a famiglie e bambini sono quelle della tradizione: la marinara e la margherita con doppia mozzarella, tipica dell’Antica Pizzeria Da Michele a Forcella. L’appuntamento, fanno sapere gli organizzatori, “diventerà un momento abituale, parte integrante di tutti i futuri corsi, per far comprendere agli allievi il valore del dono e del confronto costante con il territorio, in un’ottica di miglioramento umano, prima ancora che professionale”.

Il corso per pizzaiolo di Logos Formazione e Da Michele in the World è realizzato in collaborazione con la Regione Campania. Le lezioni sono gratuite per i partecipanti che non devono sostenere alcun costo. Gli allievi scelti sono dieci, tutti di età tra i 18 e i 35 anni, selezionati in seguito ad un doppio colloquio.

Corso per pizzaiolo gratis Da Michele: lavoro e solidarietà

Il corso prevede 25 lezioni pomeridiane e a seguire gli allievi svolgono uno stage pratico di due mesi presso una delle sedi della catena presenti in Italia (Roma, Bologna, Firenze, Bari, Lecce, Milano, Napoli, Salerno, Trieste, Genova, Torino) con alloggio gratuito.

I docenti sono maestri pizzaioli che lavorano da anni per l’Antica Pizzeria, professionisti di coaching, lavoro di gruppo e materie economico-gestionali, esperti in Scienze dell’alimentazione, sicurezza dei prodotti e aspetti merceologici.

Logos Formazione tiene il corso ogni anno e le selezioni si svolgono ogni mese fino a luglio. Il numero massimo di allievi non è mai superiore a dieci per “garantire la massima efficacia ed assistenza durante il corso”.

