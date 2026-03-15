Gli sport più praticati al mondo: dietro al calcio spuntano due discipline che pochi si aspettano

Quali sono davvero gli sport più praticati e seguiti al mondo? La risposta non è così semplice come potrebbe sembrare; dipende infatti da molti fattori diversi: il numero di praticanti, la diffusione geografica, l’impatto mediatico e naturalmente il pubblico che segue le competizioni.

Quando si analizza la popolarità di uno sport bisogna distinguere tra due dimensioni diverse ma spesso sovrapposte: la pratica reale delle discipline e il seguito mediatico che riescono a generare. In molti casi coincidono; in altri invece emergono differenze interessanti tra ciò che le persone fanno e ciò che preferiscono guardare.

Le stime più recenti indicano che nel mondo esistono circa 250-300 milioni di sportivi agonisti o tesserati; se però si includono tutte le persone che svolgono attività fisica in modo non competitivo, il numero cresce enormemente e supera i cinque miliardi di individui. In pratica tre persone su quattro nel pianeta svolgono qualche forma di attività sportiva.

Gli sport più praticati nel mondo

Per capire quali discipline siano davvero diffuse a livello globale occorre sommare praticanti agonistici e amatoriali; questo permette di avere una fotografia più realistica delle abitudini sportive nel pianeta.

Secondo diverse analisi internazionali il calcio rimane lo sport più praticato al mondo; si stima che coinvolga circa 4 miliardi di persone tra chi lo pratica regolarmente e chi lo gioca a livello occasionale. La sua forza è semplice da capire: bastano un pallone e uno spazio libero per giocare.

Subito dietro compare il cricket, con circa 2,5 miliardi di appassionati; un numero enorme dovuto soprattutto alla popolarità della disciplina in Paesi densamente popolati come India, Pakistan e Bangladesh.

Molto diffuso a livello globale è anche l’hockey, considerando sia la versione su prato sia quella su ghiaccio; insieme superano i 2 miliardi di praticanti e appassionati. A seguire troviamo discipline molto radicate nei sistemi scolastici e universitari: tennis, pallavolo e basket; sport che hanno una presenza capillare in moltissimi Paesi.

Nella parte centrale della classifica compaiono anche tennis da tavolo, baseball e softball, discipline con una diffusione geografica molto ampia. Il tennis da tavolo, ad esempio, conta numeri enormi soprattutto in Cina e in diverse aree dell’Asia.

Tra gli sport individuali spiccano invece golf e atletica; quest’ultima rimane una delle discipline più universali perché racchiude attività di base come corsa, salti e lanci.

Gli sport più seguiti a livello globale

Se invece si osserva il pubblico televisivo, la presenza sui social e il numero di spettatori negli stadi, la classifica cambia leggermente; alcuni sport riescono infatti a generare un seguito mediatico molto più ampio rispetto al numero reale di praticanti.

Anche da questo punto di vista il calcio resta al primo posto; le principali competizioni internazionali — dai Mondiali alla Champions League — raggiungono audience di miliardi di persone in tutto il pianeta.

Tra gli sport più seguiti troviamo poi cricket, basket e tennis; discipline che hanno costruito negli anni circuiti professionistici globali e campionati con un forte impatto mediatico.

Il basket, grazie soprattutto alla NBA, è diventato uno dei prodotti sportivi più esportati al mondo; mentre il tennis continua a mantenere un pubblico internazionale grazie ai grandi tornei dello Slam.

Molto seguito anche il football americano, soprattutto negli Stati Uniti dove il Super Bowl rappresenta ogni anno uno degli eventi televisivi più visti del pianeta.

Nuovi sport in crescita

Negli ultimi anni il panorama sportivo globale sta però cambiando; accanto alle discipline tradizionali stanno emergendo nuovi fenomeni. Uno dei casi più evidenti è il padel; nato come sport di nicchia e diventato in pochi anni una delle attività più praticate in Europa e in America Latina.

Secondo diverse stime internazionali i praticanti di padel hanno già superato i 60 milioni di persone; un numero destinato a crescere grazie alla facilità con cui si impara a giocare e alla dimensione sociale che caratterizza questo sport.