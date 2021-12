Great Place to Work ha stilato una classifica delle migliori aziende italiane per i giovani. I nomi sono contenuti nella lista dei Best Workplaces for Millennials 2021 che mostra ai futuri lavoratori quali sono le realtà che offrono maggiori opportunità di crescita professionale e l’accesso occupazionale dopo specifici percorsi di studio. Al primo posto, troviamo Bending Spoons, seguita da altri quattordici nominativi che fanno parte del panorama imprenditoriale italiano.

Great Place to Work, le top 5 aziende

Nella classifica Best Workplaces for Millennials 2021 vengono mostrate le migliori aziende italiane per i ragazzi, secondo la lista stilata da Great Place to Work. Al primo posto della classifica, c’è Bending Spoons, azienda italiana che si occupa dello sviluppo di applicazioni per dispositivi mobile. È nata nel 2013 e ha la sua sede nella città di Milano.

Giovane manager

Al secondo posto, invece, troviamo Mia-Platform, piattaforma digitale che dà lavoro a 88 millennials, i quali si occupano di realizzare applicazione cloud native basate su Microservizi, API e Fast Data. Al terzo posto, c’è Casavo Management che opera nel mercato immobiliare. Al quarto posto troviamo Selectra che si occupa del confronto e dell’attivazione delle migliori offerte Luce, Gas e Internet e al quinto posto, infine, c’è l’agenzia digitale Webranking.

La classifica completa dei Best Workplaces for Millennials 2021

Di seguito, vi mostriamo l’intera classifica delle migliori aziende italiane per i giovani presenti in Best Workplaces for Millenials dell’edizione 2021:

1 – Bending Spoons

2 – Mia-Platform

3 – Casavo Management

4 – Selectra

5 – Webranking

6 – Unox Spa

7 – Reverse

8 – Across

9 – Zeta Service

10 – Cisco Systems

11 – American Express

12 – Auxiell

13 – Salesforce

14 – Wide Group

15 – Iconsulting

Riproduzione riservata © 2021 - LEO