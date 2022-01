Dal 1° febbraio 2022, sarà obbligatorio possedere e mostrare il Green Pass per entrare a far compere nei negozi. Esclusi gli esercizi commerciali che offrono servizi essenziali per il cittadino, per i quali, dunque, non bisognerà presentare la certificazione verde, ottenuta tramite il completamento del piano vaccinale o con un tampone negativo.

Green Pass obbligatorio per i negozi: la decisione

Al fine di contrastare la diffusione del COVID-19, il Governo ha deciso di elevare le restrizioni per quel che concerne l’accesso agli esercizi commerciali. Si potrà, infatti, entrare nei negozi – a partire dal 1° febbraio – esclusivamente se si è in possesso del Green Pass, rilasciato dopo aver completato il ciclo vaccinale o effettuando un tampone, quest’ultimo con validità di 72 ore.

Controllo Green Pass

Non bisognerà mostrare il Green Pass nei seguenti esercizi commerciali:

negozi di generi alimentari;

supermercati;

negozi di surgelati e bevande;

pescherie;

grossisti di carne e prodotti ittici;

mercato all’aperto;

farmacie e parafarmacie;

ottici;

edicole all’aperto;

negozi per la cura degli animali domestici;

pompe per rifornimento di carburante e benzina;

negozi di combustibili per la casa (legna, pellet, etc).

Dove è richiesta obbligatoriamente la certificazione verde

I negozi in cui si potrà accedere solo ed esclusivamente essendo in possesso della certificazione verde sono i seguenti:

negozi adibiti alla vendita di giornali e cartolerie ;

; librerie ;

; tabaccaio;

profumerie;

tutti i negozi non presenti nella lista di quelli che hanno ottenuto la deroga.

Questa volta, le tabaccherie non hanno ottenuto la deroga, ma – nel corso del lockdown del 2020 – erano fra gli esercizi commerciali che rimasero aperti per garantire la vendita dei propri prodotti ai cittadini. Non resterà che vedere se ci saranno ulteriori modifiche alle regole nei mesi a venire.

