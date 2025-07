Con l’estate, molti automobilisti scelgono di guidare in ciabatte, infradito o persino a piedi nudi, soprattutto nelle località balneari o durante le vacanze. Questa pratica, sebbene comune, solleva importanti questioni legali e di sicurezza.

Mentre il Codice della Strada non vieta esplicitamente queste calzature, le conseguenze possono essere significative. In caso di incidente, le responsabilità legali e assicurative diventano cruciali, con potenziali sanzioni e rivalse assicurative. Comprendere cosa prevede la legge e i rischi associati è essenziale per tutti i conducenti.

Il Codice della Strada e la guida con calzature inadeguate

Il Codice della Strada italiano non proibisce specificamente la guida con infradito, ciabatte o senza scarpe. Tuttavia, l’articolo 141, comma 2, richiede che il conducente mantenga sempre il pieno controllo del veicolo e possa effettuare manovre in sicurezza. Inoltre, l’articolo 169, comma 1, sottolinea l’importanza di avere piena libertà di movimento. Sebbene guidare in ciabatte o scalzi non sia vietato, la scelta di calzature inadeguate può portare a sanzioni se queste compromettono la guida. In caso di incidente, le forze dell’ordine potrebbero riportare nel verbale che l’uso di calzature inappropriate ha compromesso il controllo del veicolo, con conseguente sanzione di 42 euro per violazione dell’articolo 141 del Codice della Strada.

Conseguenze assicurative legate alla guida con calzature inappropriate

Le implicazioni assicurative sono tra le più critiche quando si guida con calzature inadeguate. In caso di sinistro, se si dimostra che la scelta delle calzature ha contribuito all’incidente, la compagnia assicurativa potrebbe rivalersi sull’automobilista richiedendo il rimborso dell’indennizzo pagato. Questo accade perché la mancanza di calzature adeguate può influire negativamente sulla reattività e sull’efficacia della frenata. Per evitare tali rischi, è consigliabile indossare scarpe comode, chiuse e ben aderenti, che garantiscano una guida sicura in ogni situazione.

Raccomandazioni per una guida sicura

Per garantire una guida sicura e prevenire complicazioni legali e assicurative, è essenziale scegliere calzature che assicurino un pieno controllo del veicolo. Le scarpe devono essere confortevoli, stabili e ben aderenti al piede, in grado di offrire la massima reattività soprattutto in situazioni di emergenza. La consapevolezza dei rischi associati alla guida con calzature inappropriate è fondamentale per tutti gli automobilisti. Prendere decisioni informate sulle calzature da indossare al volante può ridurre significativamente i rischi di incidenti e le relative conseguenze legali e assicurative.