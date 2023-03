In occasione dell’8 marzo, l’Hard Rock Cafe dedica alle donne l’intero International Women’s Month. La campagna della catena di musica e cucina made in Usa si chiama Rock Women’s Health, è promossa dalla Hard Rock Heals Foundation in collaborazione con la cantante Jordin Sparks e l’associazione internazionale Women Who Rock (WWR) e celebra la Giornata internazionale della donna con un mese di eventi, concerti e raccolte fondi dedicate alla salute femminile. Il programma a supporto della ricerca scientifica e della parità di salute è ricco di iniziative in tutta Italia.

Hard Rock Cafe dedica marzo alla salute femminile

Rock Women’s Health coinvolge i palchi dei cafe di Firenze, Roma e Venezia con l’obiettivo di “sostenere il futuro e la salute delle donne attraverso il potere della musica”. Fino al 31 marzo, gli Hard Rock Cafe italiani ospiteranno musica dal vivo con cantanti emergenti ed artiste affermate del nostro panorama musicale per sostenere la raccolta fondi con la vendita di una t-shirt in edizione limitata con il motto Rock Women’s Health e tre speciali drink ideati appositamente per la campagna. La Hard Rock Heals Foundation finanzia organizzazioni filantropiche e programmi di salute e benessere incentrati sulla musica in tutto il mondo.

Si comincia all’Hard Rock Cafe di Firenze venerdì 3 marzo alle ore 21 con il duo acustico formato da Serena Carradori e Davide Gobello. La coppia si esibisce con un repertorio di cover internazionali e italiane. La serata dell’8 marzo, sempre dalle 21, tocca invece all’Italian Women Tribute, il rock show dedicato alle più grandi voci femminili italiane interpretato da una band tutta di donne. Il 10 marzo sul palco salgono per la prima volta gli 80 Voglia, una cover band che reinterpreta i classici degli anni ’80 con la voce di Ilaria Pacini.

All is One: il motto di Hard Rock Cafe risuona per l’8 marzo

L’Hard Rock Cafe di Via Veneto a Roma propone ogni giovedì una voce femminile. Si comincia il 2 marzo con il live di Passo Carrabile tributo a Raffaella Carrà. La serata dell’8 marzo, dalle ore 21:30, c’è il dj set di DJ Blade e una playlist tutta al femminile. Giovedì 9 marzo è il turno di Vanessa Elly, cantautrice finalista del Festival di Castrocaro nel 2014 e selezionata per le Blind di The Voice of Italy.

Il tributo del 16 marzo è tutto per Amy Winehouse con la voce di Elena Maiella. Giovedì 23 marzo spazio ai The Imitation Duet, il duo acustico formato da Aurelia Parisse e Anna Bielli con un repertorio di brani jazz e funk. A chiudere il mese, il 30 marzo, ci pensano gli allievi della Emma Re Music Academy con un concerto dedicato ad alcune tra le più belle canzoni scritte, dedicate e pensate per il mondo femminile.

Hard Rock Cafe: Firenze, Roma e Venezia per le donne

Il marzo dell’Hard Rock Cafe di Venezia inizia giovedì 2 alle ore 21:30 con il dj set di Eleonora Gastaldello in arte DJ La Gasta. La serata speciale dell’8 marzo vede sul palco il trio pop rock acustico delle Women’s Way. Il 9 marzo si balla con la Sere Dj, mentre il 16 marzo la cantante Dani De Zan propone un mix di blues, folk e soul.

Giovedì 23 marzo ritorna il ritmo di DJ La Gasta e il successivo 30 festa per la chiusura del mese dedicato alla donna con Ilaria Lena, cantautrice veneziana con un repertorio che spazia dai grandi classici del pop fino alle hit del momento.

