Parmigiano Reggiano, Gorgonzola e Burrata sono i migliori formaggi del mondo secondo TasteAtlas. La guida turistica fondata dal giornalista croato Matija Babić per raccogliere ricette tradizionali, recensioni di critici gastronomici e articoli su ingredienti e piatti popolari, ha stilato una classifica che riunisce i migliori 100 formaggi al mondo. In questa lista speciale, l’Italia batte nettamente il suo competitor storico: la Francia.

Sono italiani i migliori formaggi del mondo

Al primo posto in classifica c’è il Parmigiano Reggiano con un voto di 4,8 stelle su 5. Staccati di appena un centesimo di punto, si piazzano sui gradini più bassi del podio il Gorgonzola piccante e la Burrata con 4,7 stelle su 5. Nella Top 10 ci sono otto formaggi italiani: il Grana Padano al quarto posto, lo Stracchino di crescenza al sesto, la Mozzarella di Bufala Campana al settimo, il Pecorino sardo e il Pecorino toscano al nono e decimo posto.

Gli unici formaggi che insidiano le eccellenze italiane nella Top 10 sono il queso Oaxaca messicano (la famosa bola delicata e burrosa simile alla nostra mozzarella) in quinta posizione e il Queijo Serra da Estrela portoghese (antico e prestigioso semimolle considerato il padre di tutti i formaggi di pecora del Portogallo) all’ottavo posto. Per trovare un francese bisogna scendere alla tredicesima posizione dove c’è il Reblochon, il primo formaggio della Savoia che ha ottenuto l’AOP.

Il Parmigiano Reggiano è il migliore formaggio al mondo secondo TasteAtlas

Complessivamente, nella Top 50 di TasteAtlas, ci sono 18 italiani tra i migliori formaggi al mondo. Spiccano in particolare alcune prelibatezze nostrane come il Pecorino romano, il Taleggio, la Provola, il Fiore sardo, il Caciocavallo silano e il Provolone del Monaco. La Francia strappa nove formaggi nella Top 50, tra cui il Comté, il vacherin Mont-d’Or, il Beaufort, il Neufchâtel e il Saint-Félicien.

Nelle posizioni dall’11 al 20, ci sono alcuni formaggi meno noti in Italia come il Bundz al latte di pecora polacco, il queijo da Canastra brasiliano e il Sirene bulgaro. L’Olanda si difende con l’Old Amsterdam al 18° posto, mentre la Grecia piazza quattro formaggi in classifica: il Graviera Naxou, il Kefalotyri di capra, il Kefalograviera e la Graviera Kritis.

I 100 migliori formaggi del mondo sono quasi tutti europei

Escluso il queijo da Canastra e l’altro brasiliano al 38° posto, il queijo Coalho, tutti e cento i migliori formaggi del mondo sono europei. Tre sono spagnoli (il Manchego Curado, il Queso Zamorano e il Queso Manchego, vera eccellenza dei formaggi iberici) e i restanti vengono principalmente da Svizzera (la classica Gruyère), Irlanda (il Dubliner e il Coolea) e Polonia, che al Bundz affianca il Gołka e il Redykołka.

Sorprendono, infine, le presenze del Pljevaljski montenegrino (un formaggio morbido di latte di pecora), del Sulguni georgiano (un formaggio in salamoia prodotto tra Svaneti e Samegrelo) e dello Slovenská Parenica. La classifica completa con i commenti e i criteri di selezione è disponibile sul sito di TasteAtlas.

