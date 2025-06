Il Trooping the Colour, l’annuale celebrazione del compleanno del Sovrano britannico, si è tenuto in grande stile, come di consueto. Tuttavia, l’assenza di Harry e Meghan Markle ha sollevato curiosità e speculazioni. Il loro mancato invito è stato interpretato come un segnale delle tensioni persistenti all’interno della famiglia reale. Questa decisione, apparentemente logistica, nasconde implicazioni più profonde legate ai rapporti interni e alle dinamiche familiari che da tempo animano le cronache reali.

Re Carlo III indossa la Corona Imperiale di Stato e saluta dal balcone di Buckingham Palace. – leonardo.it

L’evoluzione dei rapporti tra Harry, Meghan e la famiglia reale

Il distacco di Harry e Meghan dai doveri reali ufficiali, iniziato nel 2020, ha segnato una svolta nei loro rapporti con la famiglia. Negli anni precedenti, la loro partecipazione al Trooping the Colour era data per scontata. Tuttavia, la loro scelta di allontanarsi dai ruoli tradizionali ha generato nuove dinamiche. Secondo fonti vicine al palazzo, invitare la coppia avrebbe comportato complicazioni logistiche e diplomatiche. La decisione di non inviare un invito per l’edizione del 2023 è stata vista come una scelta pragmatica per evitare tensioni e discussioni pubbliche.

Lo stato emotivo di Harry e le implicazioni per la famiglia reale

Le tensioni tra Harry e il resto della famiglia reale sono ulteriormente aggravate dal suo stato emotivo. Fonti vicine affermano che il Duca del Sussex è in un periodo di forte stress e depressione. Queste condizioni potrebbero essere state un fattore nella decisione di non invitarlo, per evitare ulteriori conflitti. La richiesta di protezione avanzata da Harry alle autorità britanniche e il rifiuto ricevuto potrebbero aver complicato ulteriormente la situazione. La sua possibile presenza al Trooping the Colour avrebbe potuto riaccendere polemiche con il padre, Re Carlo.

L’assenza di Harry e Meghan: una scelta strategica per la stabilità della monarchia

L’esclusione di Harry e Meghan Markle dal Trooping the Colour è stata una decisione non solo personale ma anche politico-emotiva. Mantenere la serenità e l’integrità della cerimonia è stato considerato più importante rispetto alla possibilità di riconciliazione formale. La famiglia reale ha preferito evitare scenari imbarazzanti e potenziali conflitti mediatici. In questo contesto, il Trooping the Colour ha continuato a simboleggiare unità e tradizione, mentre l’assenza della coppia ha lasciato un vuoto significativo che è stato percepito sia dal pubblico che dai media.