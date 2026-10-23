Il piano per l’housing universitario del Ministero dell’Università e della Ricerca ha superato l’obiettivo fissato dal PNRR: al 2 settembre 2026, data dell’annuncio ufficiale, sono stati attivati oltre 63.200 posti letto per studenti universitari, circa 3.200 in più rispetto al traguardo di 60.000 unità previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un risultato che, secondo il MUR, ha più che raddoppiato l’offerta di alloggi studenteschi rispetto a quanti ne erano disponibili all’avvio del Piano.

Un target superato, ma la partita non è chiusa

Il dato più significativo non è solo il numero totale, ma la sua distribuzione temporale. Dei 63.200 posti letto complessivi, i primi 33.000 sono già completati e disponibili agli studenti in questo momento. I restanti circa 30.000 diventeranno accessibili nel 2027, man mano che i cantieri in corso vengono ultimati e le strutture collaudate.

Questo significa che decine di migliaia di studenti fuori sede possono già oggi accedere a una sistemazione in studentato a condizioni agevolate, mentre un’altra ondata di posti sarà operativa nel giro di poco più di un anno. Per chi si sta iscrivendo all’università o pianifica un trasferimento in un’altra città, è un elemento concreto da tenere presente nella scelta della sede.

I posti letto che eccedono il target PNRR — quelli oltre la soglia dei 60.000 — saranno finanziati con risorse nazionali messe a disposizione dal MUR su iniziativa della ministra Anna Maria Bernini. Il ministero ha dunque scelto di non fermarsi al traguardo europeo, ma di proseguire il piano con fondi propri.

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Dove si trovano i nuovi alloggi: il Sud al centro

Uno degli aspetti più rilevanti dal punto di vista della distribuzione geografica riguarda il Mezzogiorno: oltre il 40% dei nuovi posti letto si trova nel Sud Italia. Si tratta di un dato non scontato, considerando che storicamente le residenze universitarie erano concentrate nelle grandi città del Centro-Nord — Milano, Bologna, Roma, Torino — dove la domanda è più alta ma anche i costi abitativi sono più elevati.

Portare una quota consistente dell’offerta nel Sud significa intervenire su un doppio squilibrio: da un lato ridurre il costo della vita per gli studenti che studiano in loco, dall’altro rendere più attrattive le università meridionali per chi proviene da altre regioni. Se un ateneo del Sud può offrire un posto in residenza a condizioni accessibili, diventa competitivo rispetto alle sedi settentrionali anche per studenti che altrimenti avrebbero scelto di spostarsi.

Come accedere agli alloggi: due percorsi distinti

Il MUR ha chiarito le modalità di accesso ai nuovi posti letto, che seguono due canali principali a seconda della tipologia di struttura.

Immagine generata con AI

Tramite gli enti regionali per il diritto allo studio : per le residenze convenzionate o gestite dagli enti pubblici, l’accesso avviene attraverso i bandi regionali, di solito legati all’ISEE e al merito accademico. Ogni regione ha i propri criteri e le proprie scadenze, quindi è fondamentale monitorare i portali degli enti di riferimento (come ER.GO in Emilia-Romagna, DiSCo nel Lazio, DSU Toscana e così via).

: per le residenze convenzionate o gestite dagli enti pubblici, l’accesso avviene attraverso i bandi regionali, di solito legati all’ISEE e al merito accademico. Ogni regione ha i propri criteri e le proprie scadenze, quindi è fondamentale monitorare i portali degli enti di riferimento (come ER.GO in Emilia-Romagna, DiSCo nel Lazio, DSU Toscana e così via). Tramite criteri di merito, contattando direttamente i gestori delle residenze: per le strutture private convenzionate o i college universitari, l’accesso può avvenire su base meritocratica, rivolgendosi direttamente al gestore della residenza. In questo caso i criteri variano e possono includere la media dei voti, il percorso di studi o altri requisiti specifici.

Il consiglio pratico è di non aspettare l’iscrizione definitiva per informarsi: i posti nelle residenze si esauriscono rapidamente, soprattutto nelle città universitarie più popolate, e i bandi degli enti regionali aprono spesso prima dell’inizio dell’anno accademico.

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La nuova piattaforma per orientarsi tra gli alloggi disponibili

Per semplificare la ricerca, il MUR ha lanciato una nuova piattaforma interattiva dedicata all’housing universitario, sviluppata in collaborazione con il Politecnico di Torino e presentata a Milano dalla ministra Bernini. Lo strumento consente agli studenti di consultare l’offerta disponibile in modo centralizzato, filtrando per città, tipologia di alloggio e modalità di accesso.

Si tratta di un passo importante verso la trasparenza del sistema: uno dei problemi storici del mercato degli alloggi per studenti è stata proprio la frammentazione dell’informazione, con bandi dispersi su decine di siti regionali e un’offerta privata difficile da mappare. Una piattaforma unica non risolve tutto, ma abbassa sensibilmente la soglia di accesso alle informazioni, soprattutto per chi si avvicina all’università per la prima volta.

Per consultare l’offerta aggiornata e le modalità di accesso ai posti letto, il punto di riferimento ufficiale rimane il sito del Ministero dell’Università e della Ricerca, dove sono disponibili anche i dettagli sul Piano Housing e i link alle strutture convenzionate.

Il superamento del target PNRR è un segnale che il piano ha funzionato meglio del previsto, almeno in termini numerici. La vera verifica arriverà nei prossimi mesi, quando i 30.000 posti previsti per il 2027 diventeranno operativi e si potrà misurare quanto questa offerta aggiuntiva abbia effettivamente inciso sul costo della vita degli studenti fuori sede — che in molte città italiane resta ancora proibitivo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.