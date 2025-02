I lavori più richiesti per il futuro secondo il World Economic Forum

Al World Economic Forum, sono state definite le professioni del futuro, che potranno dare maggiori opportunità alle generazioni che entreranno, in seguito, nel mercato del lavoro. Contrariamente a quanto si possa pensare, però, l’occupazione non si svilupperà solo in ambito tecnologico e nel settore dell’IA.

I lavori più richiesti per il futuro secondo World Economic Forum

Dal Rapporto 2025 sul Futuro dell’Occupazione del World Economic Forum, sono state delineate le professioni che, in futuro, daranno maggiori opportunità lavorative. Tra i lavori più richiesti, ci saranno contadini, insegnanti, autisti, educatori, oltre a quelli legati al campo dell’intelligenza artificiale e alle professioni digitali.

Una giovane autotrasportatrice

Secondo quanto comunicato, entro il 2030 saranno creati 170 milioni di posti di lavoro, anche se c’è il rovescio della medaglia, in quanto molte professioni saranno sostituite. Per questa ragione, bisognerà investire in formazione, al fine di consentire ai lavoratori di abbracciare, al meglio, tale cambiamento nel proprio ramo di riferimento.

Non solo IA: la visione del Future of Jobs Report 2025

Secondo quanto emerso dal Future of Jobs Report 2025, il mondo del lavoro sarà notevolmente cambiato dall’intelligenza artificiale, che sta modificando, già da ora, le mansioni di diversi campi di applicazione.

È definita “job disruption” ciò che si delineerà nei prossimi cinque anni, con più di 120 milioni di lavoratori che rischieranno il posto di lavoro, anche se – in parallelo – ci sarà un aumento stimato a 78 milioni di posti di lavoro.

Farà la differenza essere in possesso di soft skill, creatività, flessibilità e pensiero critico. Le professioni più richieste, inoltre, in tale ottica, saranno quelle legate ai servizi essenziali e all’istruzione, ossia braccianti agricoli, autisti di consegne ma anche infermieri ed insegnanti. Pertanto, l’IA e l’automazione devono essere visti come strumenti che consentiranno questa importante trasformazione del mercato del lavoro.