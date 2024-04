Il 15 aprile si celebra la giornata nazionale del marchio Made in Italy: un passo importante verso il riconoscimento e la celebrazione del valore distintivo che lo stesso apporta, sia a livello nazionale che internazionale. La recente promulgazione della legge n. 206 del 27 dicembre 2023, che è entrata in vigore l’11 gennaio 2024, rappresenta un impegno molto importante, intrapreso dello Stato, nel sostenere, promuovere e proteggere l’eccellenza italiana. Questa legge, denominata “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy“, ha – come obiettivi principali – quelli di incoraggiare l’innovazione, combattere la contraffazione e sostenere le industrie nazionali attraverso una serie di misure strategiche.

Il Made in Italy si festeggia il 15 aprile

Una delle iniziative introdotte dalla legge è il rinnovo e l’estensione del “voucher 31“, incentivo economico volto a sostenere le start-up e le microimprese italiane nella loro ricerca di innovazione.

Inoltre, la legge prevede l’opportunità per il Ministero delle Imprese e del Made in Italy di assumere la titolarità di marchi storici, senza oneri, nel caso in cui i titolari decidano di cessare le proprie attività senza cederle.

Un’altra disposizione rilevante consente agli istituti culturali di registrare e concedere in licenza i propri marchi, contribuendo così alla loro promozione e tutela.

Made in Italy

Per affrontare il problema della contraffazione, la legge presenta misure volte a rafforzare la formazione degli operatori giudiziari e ad inasprire le sanzioni amministrative per chi acquista o importa merci contraffatte.

Inoltre, i creatori di contenuti digitali sono riconosciuti come artisti che contribuiscono, in modo significativo, alla strutturazione del panorama culturale digitale italiano: ciò fa emergere anche la necessità di proteggere i domini internet con estensione “.it” dagli eventuali abusi.

La celebrazione legata al compleanno di Leonardo da Vinci

La celebrazione del 15 aprile come giornata del Made in Italy non è casuale, ma è stata scelta per onorare la nascita di Leonardo da Vinci, simbolo dell’ingegno e della creatività italiani.

Tale giornata sarà l’occasione per celebrare le creazioni italiane ed ispirare le nuove generazioni ad avvicinarsi ai settori dell’artigianato, della moda, del design, dell’enogastronomia e dell’ospitalità, riconosciuti a livello mondiale in quanto innovativi e qualitativi.

In concomitanza con la giornata nazionale, si svolgerà, a Roma, la “Made in Italy Week“, dall’11 al 17 aprile, con l’obiettivo di incrementare la visibilità del marchio Made in Italy e di valorizzare il lavoro degli artigiani italiani.

Realizzazione di scarpa artigianale

L’evento, ospitato nella meravigliosa cornice di Villa Borghese, prevede una serie di iniziative, tra cui eventi di networking e attività educative, progettate per stimolare l’interesse dei giovani verso le eccellenze italiane.

Il sostegno a questa iniziativa da parte di figure chiave del settore e del governo sottolinea l’importanza di rinnovare e promuovere il Made in Italy in un contesto globale, in cui la competizione è sempre più accesa.

La necessità di rigenerare il settore manifatturiero italiano, d’altronde, si fa sempre più pressante, anche in relazione al rischio di una futura carenza di lavoratori specializzati: un aspetto che questa legge e le relative iniziative puntano a contrastare, garantendo, così, la continuità e il successo del Made in Italy a livello mondiale.

Riproduzione riservata © 2024 - LEO