Il 2026 è l’anno della tech mania: ecco i 10 prodotti più attesi dell’anno

Dai nuovissimi smartphone pieghevoli alle auto elettriche intelligenti, passando per soluzioni avanzate per la casa e l’intrattenimento, il mercato si prepara a una vera rivoluzione tecnologica.

Vediamo quali sono i dieci prodotti più attesi di quest’anno, con aggiornamenti sulle caratteristiche e sulle date di uscita ufficiali.

I nuovi protagonisti della telefonia: iPhone 18 Pro, iPhone Fold e Samsung Galaxy S26 Ultra

Tra i dispositivi più attesi spiccano certamente i nuovi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, che Apple presenterà nel settembre 2026. Questi modelli top di gamma si distinguono per una fotocamera principale con apertura variabile, capace di adattare la quantità di luce in modo dinamico, migliorando la qualità degli scatti in ogni condizione. Il design subirà un leggero aumento di spessore e peso, dovuto all’integrazione del modulo fotografico avanzato e a una batteria più capiente, stimata intorno ai 4500 mAh.

Un’altra novità importante riguarda la fotocamera frontale, che potrebbe essere integrata sotto il display, eliminando il notch e la dynamic island, per un frontale più pulito e minimalista. Il cuore pulsante sarà il nuovo chip A20 Pro, prodotto con tecnologia a 2 nanometri, che promette un incremento del 20% nelle prestazioni e un risparmio energetico del 30% rispetto al suo predecessore. La memoria RAM sarà di 12 GB, con opzioni di archiviazione fino a 1 TB.

Accanto ai modelli Pro, Apple lancerà per la prima volta uno smartphone pieghevole, l’iPhone Fold, dal design a libro simile al Samsung Galaxy Z Fold. Con uno spessore di soli 4,5 mm da aperto e un display interno da 7,8 pollici, rappresenterà un prodotto di fascia premium con un prezzo atteso non inferiore ai 2000 euro. Il lancio è previsto per settembre 2026, insieme ai nuovi iPhone 18 Pro.

Samsung, invece, risponde con il suo Galaxy S26 Ultra, atteso per fine febbraio 2026. Il dispositivo sarà alimentato dal chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 e manterrà una batteria da 5000 mAh. Tra le innovazioni più interessanti, il telefono sarà dotato di un sistema Galaxy AI avanzato e di una funzione Privacy Display che limiterà l’angolo di visione dello schermo per garantire maggiore riservatezza. La fotocamera principale potrebbe vantare un sensore da 200 MP, con particolare attenzione alla gestione dell’apertura focale. Il design tornerà a un profilo più arrotondato, con l’utilizzo dell’alluminio al posto del titanio.

Nel campo dell’automotive, il 2026 vedrà l’arrivo della Sony Afeela, la prima auto elettrica firmata Sony in collaborazione con Honda. Non sarà solo un veicolo, ma un vero e proprio smartphone su quattro ruote dotato di tecnologie all’avanguardia, tra cui la possibilità di giocare in streaming ai titoli PlayStation 4 e 5 grazie alla funzione PlayStation Remote Play. La vettura disporrà di un sistema di guida autonoma supportato da 40 sensori, tra telecamere, LiDAR, radar e ultrasuoni, pensati per garantire sicurezza e precisione. Il lancio sul mercato statunitense è previsto per metà 2026, con prezzi a partire da circa 90.000 dollari per la versione base.

Sul fronte della pulizia domestica, un altro prodotto rivoluzionario è l’Eufy MarsWalker, il primo aspirapolvere robot capace di arrampicarsi autonomamente sulle scale grazie a un innovativo sistema a cingoli gommati. Presentato all’IFA 2025 e atteso sul mercato nella prima metà del 2026, il dispositivo offre una potenza di aspirazione di 30.000 Pa e una navigazione 3D intelligente, che gli permette di rilevare l’altezza dei gradini e mantenere l’equilibrio. Il prezzo dovrebbe collocarsi tra i 1500 e i 2000 euro, posizionandolo nella fascia alta della categoria.

Il CES 2026 ha portato alla ribalta anche prodotti innovativi per la smart home e il monitoraggio della salute. Tra questi spicca l’Allergen Alert, un mini-laboratorio portatile in grado di identificare allergeni nel cibo in soli due minuti, con un grado di affidabilità paragonabile ai test clinici professionali. Il dispositivo, che utilizza contenitori speciali per i campioni alimentari, sarà disponibile negli Stati Uniti nella seconda metà del 2026 a un prezzo di circa 200 dollari.

Per gli appassionati di intrattenimento audiovisivo, Samsung ha presentato il suo nuovo Micro RGB R95H, un televisore premium da 130 pollici che utilizza la tecnologia Micro RGB LED per coprire il 100% dello spazio colore BT.2020, il più ampio disponibile oggi. Il design minimalista “timeless frame” lo eleva a oggetto di design oltre che a centro multimediale domestico. La commercializzazione è prevista nella seconda metà del 2026, anche se prezzi e data ufficiale di lancio restano ancora da confermare.

Google Pixel 11 e 11 Pro e Apple Smart Glasses: il futuro dell’AI e della realtà aumentata

Big G si prepara a lanciare i nuovi Google Pixel 11 e 11 Pro ad agosto 2026, puntando sull’integrazione profonda tra Android e intelligenza artificiale tramite il chip Tensor G6 a 2 nm. Tra le funzionalità più attese figurano la generazione di video AI-driven, la traduzione in tempo reale e il monitoraggio avanzato della salute. I prezzi dovrebbero mantenersi in linea con la generazione precedente, partendo da 899 euro per il modello base.

Infine, Apple completerà il suo ecosistema con gli Apple Smart Glasses, un accessorio wearable pensato come estensione dell’iPhone e orientato a un uso quotidiano leggero e confortevole. A differenza del visore Vision Pro, questi occhiali non avranno un display AR sovrapposto all’intera visuale ma integreranno Siri e funzioni AI per l’interazione e la gestione dei dati. Il lancio è previsto per fine 2026, con un prezzo stimato tra 600 e 700 dollari. Il dispositivo richiederà la sincronizzazione con un iPhone per sfruttare appieno le sue capacità.

Il 2026 promette così di essere un anno ricco di novità e innovazioni che ridefiniranno il nostro rapporto con la tecnologia in ogni ambito, dalla comunicazione alla mobilità, fino alla vita quotidiana in casa.