Durante la Settimana Europea della Salute Mentale, l’attenzione si concentra sul benessere psicologico dei giovani, un tema di crescente importanza globale. L’UNICEF è al centro di questa iniziativa, promuovendo attività che puntano a migliorare la salute mentale di bambini e adolescenti.

I dati recenti mostrano segnali positivi: i tassi di suicidio tra i giovani sono diminuiti in 18 Paesi, con l’Italia che spicca per i suoi progressi. L’importanza di ascolto, prevenzione e coinvolgimento della comunità è il fulcro delle azioni proposte dall’UNICEF, che mira a costruire un futuro più sano per le nuove generazioni.

I giovani al lavoro

L’Italia tra i Paesi più virtuosi per la salute mentale giovanile

Secondo il rapporto dell’UNICEF Innocenti, l’Italia si posiziona in modo lodevole nella classifica dei Paesi con le migliori condizioni di salute mentale giovanile. Il Paese è all’ottavo posto su 36 per le condizioni complessive di salute mentale e al sesto su 42 per i tassi di suicidio adolescenziale più bassi. Nonostante un lieve calo nel benessere percepito dai quindicenni, l’Italia mantiene risultati superiori alla media in molti indicatori. Questo include un dialogo familiare frequente, con il 79% degli adolescenti che riferisce di conversazioni settimanali con i genitori, e una diminuzione degli atti di bullismo.

Iniziative UNICEF per promuovere il benessere psicologico

Durante la Settimana Europea della Salute Mentale, UNICEF Italia ha programmato una serie di eventi per sensibilizzare sul tema del benessere psicologico. La campagna include una giornata dedicata alla consapevolezza sulla salute mentale, un approfondimento con Il Punto Economico sugli investimenti necessari e il contributo della scrittrice Maria Beatrice Alonzi, che incoraggia i giovani a chiedere aiuto. Parallelamente, a Bruxelles si svolge il workshop “Child and Youth Well-being and Mental Health First”, organizzato con la Commissione Europea, per affrontare le esigenze dei giovani a livello europeo.

Creare una rete di supporto per adolescenti e giovani migranti

In Italia, l’UNICEF promuove una Comunità di Pratiche per il supporto psicosociale di giovani migranti. Questa iniziativa riunisce enti e servizi locali per migliorare accoglienza, formazione e protezione, concentrandosi sulla centralità della persona e della relazione. In un contesto di sfide globali, queste azioni concrete dimostrano che migliorare il benessere emotivo dei giovani è possibile. La Settimana Europea della Salute Mentale sottolinea l’importanza di una rete di sostegno che non lasci indietro nessuno, promuovendo un cambiamento reale attraverso ascolto e comunità.