Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia e attuale Premier italiana, è al centro di un’interessante analisi trasmessa dalla tv francese. Il servizio mette in luce l’efficacia del suo metodo politico, celebrato anche dalla rivista Time, in occasione dei suoi primi 1000 giorni al potere. La trasmissione CNews ha evidenziato come il governo Meloni sia ormai tra i cinque più duraturi dell’Italia del dopoguerra. Questo articolo esplora i punti salienti del reportage e le reazioni che ha suscitato.

Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, durante la registrazione del programma ‘Cinque Minuti’ negli studi Rai di Roma, il 4 aprile 2024. – leonardo.it

Il focus della tv francese sulla longevità del governo Meloni

Nonostante le critiche ricevute dall’opposizione italiana, il governo di Giorgia Meloni ha suscitato notevole interesse al di fuori dei confini nazionali. L’emittente francese CNews ha dedicato un servizio alla Premier, elogiandone la longevità al potere. Il conduttore ha sottolineato come la durata del suo governo sia un evento piuttosto raro tra i leader europei, conferendo al suo operato un carattere di particolare rilevanza. Questo riconoscimento estero aggiunge una dimensione interessante alla percezione del suo mandato, che sembra suscitare curiosità e rispetto anche al di fuori dell’Italia.

Il metodo Meloni e i risultati raggiunti

Il servizio trasmesso ha svelato alcuni dei punti di forza del cosiddetto “metodo Meloni”. Tra i risultati più significativi, la trasmissione ha evidenziato la lotta all’immigrazione clandestina, una delle battaglie politiche principali della Premier. Nel 2024, l’Italia ha registrato una riduzione del 60% degli ingressi illegali, grazie a una serie di accordi di cooperazione economica con i Paesi africani. Anche i conti pubblici risanati sono stati oggetto di discussione, con i commentatori che hanno lodato l’efficacia delle sue politiche economiche, suggerendo che il suo metodo “andrebbe copiato”.

Le reazioni al servizio e l’omaggio a Giorgia Meloni

Il servizio ha generato un ampio dibattito, con diverse reazioni positive nei confronti della Premier italiana. L’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, ha condiviso il video del servizio su X, sottolineando l’attenzione che il governo Meloni ha attirato anche in Francia. Le lodi ricevute durante il programma televisivo riflettono un riconoscimento internazionale che non può essere ignorato. L’analisi di CNews si è rivelata un vero e proprio omaggio all’operato della Premier, rafforzando ulteriormente la sua immagine politica sia a livello nazionale sia internazionale.