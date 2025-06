Bere caffè non è solo un rituale quotidiano per molti, ma potrebbe anche essere un alleato per una vita più lunga e sana, specialmente per le donne. Questo è quanto suggerisce uno studio recente che ha analizzato i dati di oltre 47mila partecipanti, presentato alla conferenza Nutrition 2025.

La ricerca rivela che il consumo regolare di caffè è associato a una maggiore longevità e a un processo di invecchiamento migliorato. Basato sul Nurses’ Health Study, che ha monitorato per più di trent’anni le abitudini alimentari e la salute di quasi 50 mila donne, lo studio sottolinea l’importanza di questa bevanda nella dieta quotidiana.

Tazzina con caffè espresso – leonardo.it

Il ruolo del caffè nel processo di invecchiamento delle donne

Lo studio ha esaminato un periodo che va dal 1984 al 2016, raccogliendo dati dettagliati su dieta, stile di vita e condizioni di salute di 47.513 donne americane. I ricercatori hanno prestato particolare attenzione all’apporto quotidiano di caffeina durante la mezza età, osservando i suoi effetti sull’invecchiamento. I risultati sono stati decisamente positivi: le donne che consumano caffè regolarmente mostrano una maggiore possibilità di raggiungere i 70 anni senza soffrire di gravi malattie croniche, mantenendo una buona funzionalità fisica e stabilità mentale, senza segni di demenza o decadimento cognitivo.

Quantità consigliata di caffè per una vita più lunga e sana

Un aspetto chiave dello studio è stato l’analisi della quantità di caffè consumata. È emerso che un’assunzione media di 315 mg di caffeina al giorno, equivalente a circa tre tazzine di caffè, contribuisce a un invecchiamento sano. Infatti, ogni tazzina in più consumata quotidianamente durante la mezza età è associata a un aumento delle probabilità di invecchiare bene, con un miglioramento che va dal 2% al 5%. Tuttavia, gli studiosi raccomandano di non superare le cinque tazzine al giorno, suggerendo un consumo ideale di circa due tazze quotidiane.

Importanza di un approccio equilibrato alla salute

Nonostante i benefici del caffè sulla longevità, è fondamentale seguirlo con un approccio equilibrato alla salute. Una dieta bilanciata, l’attività fisica regolare e l’evitare il fumo sono elementi essenziali per massimizzare i benefici del caffè. Il caffè da solo non può garantire una vita lunga e sana, ma se integrato adeguatamente in uno stile di vita sano, può senz’altro contribuire a migliorare il benessere generale e il processo di invecchiamento.