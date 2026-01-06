Iliad aumenta il prezzo di questo abbonamento, ma aggiunge anche un nuovo servizio

Questa mossa si inserisce in un contesto di continua espansione e innovazione tecnologica, che vede Iliad impegnata nel potenziamento della rete e nell’arricchimento dell’esperienza utente, soprattutto con l’implementazione del 5G e lo sviluppo della fibra ottica.

L’aumento del prezzo dell’abbonamento Iliad riguarda in particolare i piani mobili più popolari, che a partire dal 2026 prevedono un incremento tariffario. Tuttavia, questo adeguamento è accompagnato dall’aggiunta di un nuovo servizio esclusivo che mira a compensare l’incremento e offrire un valore aggiunto ai clienti. Si tratta dell’integrazione di un abbonamento a Mistral AI, un assistente virtuale avanzato che Iliad include gratuitamente per i primi sei mesi dall’attivazione. Successivamente, il servizio si rinnova automaticamente a un costo mensile contenuto, con la possibilità di disattivarlo in qualsiasi momento tramite l’area personale.

L’offerta si arricchisce inoltre con la possibilità di usufruire di un antivirus McAfee incluso senza costi aggiuntivi, e di dispositivi come il Wi-Fi extender e la saponetta Wi-Fi con SIM dati, entrambi forniti in comodato d’uso gratuito per chi attiva la fibra Iliad. Queste soluzioni mirano a migliorare la qualità della connessione domestica e la mobilità internet, garantendo copertura e velocità anche fuori casa.

Potenziamento della fibra e copertura 5G

Iliad continua a investire in modo significativo sul fronte della connettività fissa, con la fibra ottica disponibile in tecnologia FTTH EPON e GPON, che permette velocità di download fino a 5 Gbit/s nelle zone più avanzate, come Milano, Torino e Bologna. Queste performance sono tra le più alte offerte in Italia, con possibilità di navigazione ultraveloce sia tramite porte Ethernet sia via Wi-Fi. La fibra Iliad si presenta così come una soluzione di qualità in grado di soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti, con un’attenzione particolare alla stabilità e alla velocità della rete.

Sul fronte mobile, l’espansione della rete 5G Iliad è ormai consolidata: la copertura si estende a oltre 7.000 città italiane, garantendo una connettività più veloce e reattiva rispetto al precedente 4G. Il 5G offre vantaggi significativi come la riduzione della latenza, maggiore capacità di connessione simultanea di utenti e dispositivi, e un’efficienza energetica migliorata grazie a antenne intelligenti che regolano la potenza in base alla domanda. Questo si traduce in una migliore esperienza per lo streaming di contenuti in alta definizione, nelle situazioni di grande affluenza e per il lavoro in mobilità.

Gli utenti possono verificare la compatibilità del proprio dispositivo con il 5G Iliad direttamente sul sito ufficiale, per assicurarsi di sfruttare al massimo le potenzialità della rete.

IliadClub: più giga e vantaggi per chi utilizza più SIM(leonardo.it)

Un’altra novità che accompagna l’aggiornamento tariffario è legata al programma IliadClub, pensato per chi utilizza più SIM Iliad, fino a un massimo di cinque, inclusa quella fibra+mobile. Con IliadClub è possibile ottenere un significativo aumento di giga mensili, fino a 600 GB in Italia e 30 GB in Europa con l’offerta a 11,99 euro, pensata per chi necessita di una grande quantità di dati. Il servizio è riservato agli utenti che hanno un metodo di pagamento automatico collegato e permette di condividere i vantaggi tra SIM mobili e fibra, ottimizzando la gestione delle linee.

L’attivazione di nuove SIM prevede un costo di 9,99 euro e può essere gestita comodamente tramite l’area personale Iliad. La presenza di un’offerta fibra associata garantisce inoltre il mantenimento dei vantaggi del programma.

Condizioni e dettagli per gli utenti Iliad

I servizi di telefonia mobile Iliad includono minuti e SMS illimitati verso numeri nazionali e selezionati internazionali, con condizioni di uso lecito e corretto. Per quanto riguarda la fibra, i corrispettivi sono addebitati mensilmente in anticipo, mentre per i servizi a consumo la fatturazione è posticipata. In caso di interruzione dell’addebito automatico o credito insufficiente, l’offerta si disattiva, ma può essere ripristinata con la riattivazione delle condizioni entro il mese successivo.

L’integrazione dei servizi digitali come Mistral AI e McAfee rappresenta una chiara strategia di Iliad per differenziare la propria offerta, con un occhio di riguardo alla sicurezza e all’intelligenza artificiale, temi di grande attualità nel settore delle telecomunicazioni.

Questi aggiornamenti confermano il ruolo di Iliad come operatore dinamico e attento alle evoluzioni tecnologiche, capace di offrire soluzioni sempre più complete e competitive in un mercato in continua trasformazione.