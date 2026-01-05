Iliad, come cambiare tariffa (gratis) e risparmiare ulteriormente ogni mese

Oggi è possibile cambiare tariffa senza costi aggiuntivi, scegliendo tra piani più adatti alle proprie esigenze e risparmiando ulteriormente ogni mese. Vediamo nel dettaglio come funziona il cambio tariffa Iliad, le offerte disponibili, e le modalità per modificare anche l’abbonamento a internet casa.

Per i clienti già attivi con Iliad, cambiare piano tariffario è semplice e gratuito. La procedura può essere effettuata in autonomia tramite diverse modalità:

Area Personale online : accedendo sul sito ufficiale di Iliad, i clienti possono selezionare la sezione “La mia offerta” e cliccare su “Cambio offerta” per scegliere il nuovo piano desiderato. Il cambio avverrà automaticamente al successivo rinnovo mensile;

: accedendo sul sito ufficiale di Iliad, i clienti possono selezionare la sezione “La mia offerta” e cliccare su “Cambio offerta” per scegliere il nuovo piano desiderato. Il cambio avverrà automaticamente al successivo rinnovo mensile; Iliad Store o Corner : recandosi in un punto vendita Iliad, è possibile utilizzare le SIMBOX per effettuare il cambio offerta. È necessario portare un documento d’identità valido;

: recandosi in un punto vendita Iliad, è possibile utilizzare le SIMBOX per effettuare il cambio offerta. È necessario portare un documento d’identità valido; Servizio clienti Iliad: chiamando il numero gratuito 177 (disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 22:00, e nei weekend dalle 9:00 alle 20:00), un operatore guiderà nella selezione e conferma della nuova tariffa.

Il passaggio a una nuova tariffa diventa effettivo dal giorno del rinnovo mensile successivo alla richiesta. Ad esempio, se la richiesta viene effettuata pochi giorni prima del rinnovo, il cambio si attiva nel mese corrente, altrimenti sarà valido dal rinnovo del mese successivo.

Le offerte mobili Iliad più convenienti nel 2025

Iliad propone un ventaglio di offerte molto competitive, tutte senza vincoli e con trasparenza nei costi. Di seguito le tariffe più richieste e aggiornate:

Voce a 4,99 € al mese: minuti e SMS illimitati, 40 MB di traffico dati in 4G, indicata per chi usa principalmente chiamate e messaggi;

a 4,99 € al mese: minuti e SMS illimitati, 40 MB di traffico dati in 4G, indicata per chi usa principalmente chiamate e messaggi; Giga 150 a 7,99 € al mese: minuti e SMS illimitati, 150 GB in 5G, ideale per un utilizzo equilibrato di dati e servizi;

a 7,99 € al mese: minuti e SMS illimitati, 150 GB in 5G, ideale per un utilizzo equilibrato di dati e servizi; TOP 250 Plus a 9,99 € al mese: minuti e SMS illimitati, 250 GB in 5G, con incluso uno sconto di 4 € al mese sul canone fibra;

a 9,99 € al mese: minuti e SMS illimitati, 250 GB in 5G, con incluso uno sconto di 4 € al mese sul canone fibra; TOP 300 Plus a 11,99 € al mese: minuti e SMS illimitati, 300 GB in 5G, con 30 GB aggiuntivi in roaming UE e uno sconto fibra.

Tutte le offerte prevedono un costo di attivazione SIM di 9,99 €, ma il cambio offerta rimane gratuito per i clienti attivi.

Gestire la tariffa Iliad casa: l’offerta fibra e la sua flessibilità(leonardo.it)

Per quanto riguarda la connessione internet domestica, Iliad offre principalmente l’offerta Iliadbox, caratterizzata da:

Prezzo mensile di 25,99 €, ridotto a 21,99 € per i clienti con un’offerta mobile Iliad da almeno 9,99 € al mese;

Velocità di download fino a 5 Gbps complessivi in tecnologia FTTH EPON, con prestazioni variabili in base alla copertura e alla congestione di rete;

Modem iliadbox Wi-Fi 7 incluso in comodato d’uso gratuito;

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e oltre 60 destinazioni internazionali;

Costo di attivazione una tantum di 39,99 €.

Il cambio tariffa per la linea fissa non è ancora diversificato, dato che l’offerta fibra è unica. Tuttavia, è possibile gestire e aggiornare i parametri dell’abbonamento tramite l’Area Personale Iliad o rivolgendosi al servizio clienti.

Tempi e costi del cambio tariffa Iliad

Il cambio di piano mobile diventa operativo dal successivo rinnovo mensile, senza costi aggiuntivi. Nel caso in cui l’offerta desiderata non sia disponibile per il cambio diretto, sarà necessario acquistare una nuova SIM, con il costo standard di 9,99 €. Per la linea fissa, i cambiamenti sono limitati e solitamente richiedono supporto tramite l’Area Personale o l’assistenza clienti.

Consigli per risparmiare ulteriormente e scegliere la tariffa più adatta

Chi vuole risparmiare ulteriormente può monitorare le offerte Iliad tramite comparatori online come Segugio.it, che consentono di confrontare in modo trasparente i piani tariffari. È consigliabile valutare le proprie esigenze di traffico dati, minuti e servizi aggiuntivi per selezionare l’offerta più vantaggiosa.

Per chi possiede già una tariffa Iliad e desidera un upgrade o un downgrade, il cambio offerta è uno strumento efficace per adattare il proprio piano senza costi e con la comodità di effettuare tutto online o presso un negozio Iliad.

Sul fronte della connessione internet casa, il cambio di operatore è regolato da norme precise. Non è necessario disdire il vecchio contratto: il nuovo fornitore si occupa di tutte le pratiche e il passaggio avviene entro 30 giorni. Le tecnologie disponibili sono ADSL, fibra FTTC, FTTH e soluzioni radio FWA, con velocità e copertura variabili in base alla zona.

Iliad si distingue per la fibra FTTH EPON, con velocità fino a 5 Gbps e modem Wi-Fi 7 incluso, una delle offerte più performanti sul mercato italiano. Per chi cerca risparmio e qualità, Iliad rappresenta una scelta competitiva, specialmente se si abbina l’offerta mobile a quella fibra per ottenere sconti dedicati.

Per chi vuole procedere al cambio operatore o modificare il piano Iliad, è fondamentale verificare la copertura disponibile e i dettagli dell’offerta attuale tramite l’Area Personale o il servizio clienti, per evitare sorprese e ottimizzare i costi mensili.