In occasione della Giornata internazionale del caffè, Illy ha presentato Arabica Selection Brasile Cerrado Mineiro, il primo caffè proveniente da agricoltura rigenerativa e certificato Regenagri. Praticata da secoli dalle popolazioni indigene con la rotazione delle colture, l’uso di coperture vegetali e la riduzione dell’aratura, l’agricoltura rigenerativa nutre i terreni, ripristina le funzioni naturali del suolo e migliora la salute della terra mantenendo l’equilibrio tra esseri umani e pianeta.

Illy Caffè: agricoltura rigenerativa è il futuro

Regenagri è un programma internazionale che supporta le aziende agricole nella transizione verso le tecniche di agricoltura rigenerativa. Per certificare un produttore secondo il modello di Standard Criteria, Regenagri valuta il suo impatto nel complesso e ne monitora i dati: la certificazione si raggiunge soltanto se il punteggio rigenerativo è pari almeno a 65%.

Un prodotto certificato Regenagri significa che isola la CO2, migliora i cicli di idrogeno, carbonio e nutrienti, incrementa le sostanze organiche del suolo e favorisce la biodiversità. Il caffè Arabica Selection Brasile Cerrado Mineiro di Illy, prima realtà italiana del settore a ottenere nel 2021 la certificazione internazionale B Corp, è stato realizzato in collaborazione con la Federazione dei produttori del Cerrado Mineiro, regione del Brasile dove il gruppo opera da 30 anni.

Il caffè Illy si fa sempre più sostenibile

“L’Arabica Selection Brasile Cerrado Mineiro è il frutto della relazione che abbiamo costruito negli anni con i produttori di caffè e con la Federazione, con i quali abbiamo condiviso l’urgenza di trovare una soluzione agli effetti del cambio climatico”, spiega la CEO Cristina Scocchia.

“Consapevoli che questa sfida si può vincere solo unendo le forze, abbiamo identificato le migliori tecniche di adattamento, mitigazione e rigenerazione dell’ecosistema, producendo il primo caffè Arabica proveniente per il 100% da agricoltura rigenerativa certificata Regenagri”, conclude la manager.

Dove si compra Arabica Selection Brasile Cerrado Mineiro

La miscela realizzata dallo storico marchio di caffè triestino è il frutto di un modello sostenibile, capace di coniugare un prodotto di alta qualità con una forte riduzione delle emissioni di anidride carbonica e un accrescimento della biodiversità delle essenze usate in copertura e delle dinamiche del suolo. Le pratiche agronomiche rigenerative applicate in Brasile rappresentano lo standard del settore per il futuro.

Caratterizzato da sfumature di gusto di caramello e frutta secca, l’Arabica Selection Brasile Cerrado Mineiro è in vendita negli store Illy in tutto il mondo (in Italia se ne contano otto: quattro a Milano, due a Roma, uno a Triste e uno a Venezia) e sul sito web dell’azienda. Ma presto arriverà sia in grani che macinato anche sugli scaffali della grande distribuzione organizzata.

