Per il nono anno consecutivo, illycaffè porta a casa un importante riconoscimento: quello di essere l’azienda più etica al mondo. Ethisphere, leader globale nella definizione e nel miglioramento degli standard delle pratiche aziendali etiche, la definisce come una delle aziende più sostenibili al mondo anche per il 2021.

illycaffè è nominata, per il nono anno consecutivo, come l’azienda più etica al mondo da Ethisphere. La società triestina tiene in considerazione elevati standard etici per la sua produzione di caffè mantenendo, nel contempo, un forte impegno al fine di rendere migliore la qualità della vita di tutti i soggetti coinvolti nel processo, dagli agricoltori fino ad arrivare ai consumatori.

Il riconoscimento da parte di Ethisphere come una delle società più etiche al mondo del 2021 è specchio del fatto che l’azienda, da sempre, dà il proprio importante contribuito per creare un mondo più sostenibile, soprattutto per le generazioni a venire.

illycaffè è l’unica azienda italiana ad aver ricevuto questo importante riconoscimento da parte di Ethisphere ed è una delle sole sei destinatarie nella categoria Food, Beverage & Agriculture. In totale, sono stati delineati 135 premiati, riconosciuti in 22 paesi e 47 settori per il 2021, all’interno della The 2021 World’s Most Ethical Companies Honoree List.

L’impegno di illycaffè sul piano sociale, economico e ambientale

Andrea Illy, Presidente di illycaffè, afferma che “il mantenimento e la promozione di un’etica e di valori forti sono essenziali per influenzare un cambiamento positivo in tutta la nostra società globale, così come riconoscere il ruolo essenziale del settore privato nella creazione di un mondo che sia socialmente, economicamente e ambientalmente più sostenibile ora e per le generazioni a venire“, secondo quanto si legge sul sito dell’azienda.

Il presidente, inoltre, sottolinea quali sono gli obiettivi primari della attività aziendale. Tra questi, pone l’attenzione sul “ridurre il nostro impatto ambientale lungo l’intera catena di fornitura: un passo significativo e misurabile alla volta, con l’obiettivo finale di essere carbon neutral entro il 2033“.

Ethisphere Institute: cos’è?

L’Ethisphere Institute è il leader globale nella definizione e nell’avanzamento degli standard di pratiche commerciali etiche che alimentano il carattere aziendale, la fiducia nel mercato e il successo di una società.

Da anni, l’istituto si occupa di misurare e definire gli standard etici fondamentali utilizzando insight basati su dati che aiutano le aziende a migliorare il proprio approccio produttivo ed etico, al fine di operare – in maniera più sostenibile – all’intero della filiera produttiva, rispettando l’ambiente, la società e gli stakeholder coinvolti.