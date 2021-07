Vocal coach di fama internazionale, Milena Origgi aiuta i suoi clienti ad avere consapevolezza della propria voce. Lombarda di nascita, ha ideato il metodo Inborn Voice. Scopriamo in cosa consiste e perché è importante per tutti, non solo per coloro che intendono lavorare con la voce.

Cos’è il metodo Inborn Voice di Milena Origgi

Nata in Lombardia, ma da tempo residente in America, Milena Origgi è un’executive speaker vocal coach. Ha ideato il metodo Inborn Voice con lo scopo di aiutare i suoi clienti a trovare la propria voce. Quest’ultima è da sempre molto importante per tutti, anche se sono pochi quelli che se ne prendono cura.

Quanti, ad esempio, ascoltando la registrazione della propria voce ne rimangono quasi schifati? Tanti, soprattutto dopo l’avvento di Whatsapp. Secondo Milena, sono soprattutto le nuove generazioni ad avere difficoltà nella gestione del proprio timbro vocale. Questo perché, nell’arco della vita, non hanno avuto “sufficienti esperienze di ascolto“. Inborn Voice nasce proprio per questo, per aiutare le persone a “liberare la loro naturale espressività vocale“.

“Il mio metodo, cui lavoro da più di 30 anni, l’ho battezzato Inborn Voice, perché aiuta le persone a riappropriarsi delle proprie capacità espressive e a trasmettere agli altri con disinvoltura emozioni, entusiasmo e idee. Sempre più persone ‘vivono’ ansia e bassa autostima, quando devono parlare. […] Per questo approccio, negli Stati Uniti mi hanno ribattezzata ‘Guru della voce’“, ha dichiarato Origgi a Millionaire.

Milena ha raccontato che sono molti quelli che si presentano da lei con “salivazione azzerata, nodo alla gola, fiato corto e sudorazione“. Questi sono i sintomi più diffusi tra coloro che soffrono di qualche problema di comunicazione. Il metodo Inborn, quindi, parte proprio da queste ‘debolezze’ per arrivare alla cosiddetta svolta.

Corso base di Inborn Voice: prezzi e modalità di frequenza

Un corso base di Inborn Voice si può seguire negli studi di Milano, Londra e Boston. Milena Origgi collabora con istituzioni di ricerca, scuole di business e università. Pertanto, organizza workshop a New York, Los Angeles, Parigi, Londra e Milano e retreat ad Hakone (Giappone), Galapagos (Ecuador) e Sirmione. Infine realizza anche podcast e video che sono disponibili su piattaforme come Patreon, YouTube e Spotify.

Un primo incontro di valutazione con l’executive speaker vocal coach costa 120 euro e la lista di attesa per avere un appuntamento è di circa 2 settimane. Un corso completo prevede tra le 10 e le 20 lezioni individuali oppure corsi di gruppo per la socializzazione e il team building.