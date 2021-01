Chi sono gli influencer più seguiti d’Italia? La top ten dei personaggi nostrani più seguiti e apprezzati del 2020.

L’influencer, stando alla definizione fornita da Treccani, è quella “persona che, essendo determinante nell’influenza dell’opinione pubblica, costituisce un target importante cui indirizzare messaggi pubblicitari, al fine di accelerarne l’accettazione presso un pubblico più vasto”. In parole più semplici, è colui che riesce ad influenzare la vita e le relative scelte di milioni di individui. Per essere tale, deve avere un vasto seguito che non resta immobile davanti alla sue condivisioni, ma interagisce.

In Italia, così come in tutto il mondo, questa figura è sempre più ricercata e, soprattutto, desiderata. Ovviamente, gli influencer nascono come funghi, ma non tutti riescono ad ottenere il successo che sperano. Chi sono i personaggi nostrani più potenti del 2020? Da Chiara Ferragni – considerata ormai la regina indiscussa del mondo digital, a Paola Turani, passando per Giulia De Lellis: scopriamo i nomi che hanno conquistato la top ten.

Influencer più seguiti d’Italia nel 2020: chi sono?

La classifica degli influencer più seguiti d’Italia nel 2020 è stilata da Sensemakers per Primaonline sulla base dei dati di Shareablee. Oltre a veri e propri ‘influenzatori’ ci sono anche volti che non hanno nulla a che fare con il mestiere. Eppure, sono comunque riusciti a creare un certo ‘movimento’ social. Ma, scendiamo nel dettaglio e scopriamo chi sono i nomi più potenti del mondo virtuale.

Al primo posto troviamo Chiara Ferragni: avevate qualche dubbio? La regina indiscussa del digital vanta ben 22,2 milioni di follower. Il profilo Instagram della mamma del piccolo Leone vede ben 55,5 milioni di interazioni, cioè like, commenti e condivisioni su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.

L’imprenditrice digitale famosa in ogni angolo del globo è seguita dagli Autogol. I tre ragazzi pavesi, con meme e parodie sul calcio, possono contare su un seguito di 3,2 milioni di follower e ben 16,3 milioni di interazioni.

Fedez, a differenza della mogliettina, si piazza al terzo posto con 11,4 milioni di seguaci e ben 11,1 milioni di interazioni. Diletta Leotta, con i suoi scatti bollenti, conquista la quarta posizione. La conduttrice sportiva conta 7,2 milioni di fan Instagram e un movimento social pari a 10,1 milioni.

Quinto posto per Benedetta Rossi, con ben 8,3 milioni di interazioni.

Le ultime 5 posizioni della top ten 2020

Al sesto posto della top ten degli influencer italiani più seguiti del 2020 troviamo un nome leggermente inaspettato: Sfera Ebbasta. Il trapper può contare su un movimento social pari a 6,2 milioni e super anche Giulia De Lellis, che si guadagna ‘solo’ la settima posizione. L’influencer romana, con un seguito Instagram pari a 4,9 milioni, assiste a 4,4 milioni di interazioni.

Valentina Ferragni, sorella minore di Chiara, conquista l’ottava posizione: 3,7 milioni di fan e 4,1 milioni di movimenti social. Nono posto per Alice Campello, che raggiunge la stessa ‘quota’ della precedente.

Infine, all’ultimo posto della top ten troviamo la bellissima Paola Turani: con 1,6 milioni di follower, la donna assiste a 4 milioni di interazioni.