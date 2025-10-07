La stagione influenzale del 2025 si prospetta particolarmente impegnativa in Italia, con un incremento considerevole di casi rispetto agli anni passati. Le previsioni si basano sull’osservazione dei dati provenienti dall’Australia, dove i virus influenzali A/H3N2 e B/Victoria hanno dimostrato una notevole capacità di diffusione. Questi virus sono in grado di “ingannare parzialmente la risposta immunitaria”, risultando più aggressivi. Il professor Fabrizio Pregliasco, esperto di igiene e direttore sanitario dell’IRCCS Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio, ha anticipato un possibile picco fino a 20 milioni di casi. Questo scenario preoccupa per il potenziale impatto sulla salute pubblica e sulle strutture sanitarie italiane.

Un’infermiera in un corridoio d’ospedale

Caratteristiche e sintomi della nuova influenza stagionale

Nonostante le mutazioni annuali del virus influenzale, i sintomi chiave rimangono riconoscibili. I principali sintomi influenzali sono febbre improvvisa e alta, sopra i 38°C, accompagnata da sintomi respiratori come naso chiuso, gola infiammata e occhi arrossati. Inoltre, si manifestano dolori muscolari o articolari e una marcata spossatezza. Pregliasco sottolinea che “questa triade di sintomi è tipica dell’influenza vera e propria”. L’influenza ha un’incubazione breve, di 2-3 giorni, e dura generalmente non più di 5 giorni, anche se il senso di affaticamento può persistere più a lungo, fino a 10 giorni nelle forme lievi. Questo quadro sintomatologico richiede attenzione per distinguere l’influenza da altri virus respiratori.

Tempistiche del picco influenzale e la minaccia di altri virus

Determinare con precisione il picco della stagione influenzale è complesso. Secondo Pregliasco, “il picco si potrebbe verificare tra gennaio e febbraio”, ma può variare in base a fattori climatici e sociali, come gli spostamenti durante le festività natalizie e la riapertura delle scuole. Oltre all’influenza, si prevede la circolazione di altri virus respiratori, tra cui RSV, adenovirus, rinovirus e coronavirus non SARS-CoV-2. La variante Stratus (KFP) del Covid-19 è in risalita, aumentando la preoccupazione. Pregliasco paragona la situazione a onde in uno stagno, con onde iniziali più forti seguite da onde più leggere ma continue. Questa complessità richiede un monitoraggio costante e strategie di prevenzione mirate.

Prevenzione e raccomandazioni per limitare l’impatto

La vaccinazione antinfluenzale è fortemente raccomandata, soprattutto per anziani e persone fragili. “Il vaccino è utile per tutti”, afferma Pregliasco, sottolineando che un’influenza severa può compromettere le attività quotidiane. È possibile somministrare contemporaneamente il vaccino antinfluenzale e quello anti-Covid. In presenza di sintomi influenzali, si consiglia l’uso di farmaci da banco per ridurre i sintomi, ma è importante che non li eliminino del tutto. Nei soggetti fragili, è consigliabile effettuare il test per il Covid e valutare l’uso di antivirali con il medico. Le misure di prevenzione includono il lavaggio delle mani, l’arieggiamento degli ambienti e l’uso della mascherina in presenza di persone a rischio. Pregliasco conclude che è fondamentale “usare responsabilità e prudenza” per affrontare la stagione influenzale con efficacia.