Inclusività e accessibilità per tutte le categorie. Sono le parole d’ordine dietro l’accordo di adesione che l’Inps ha chiuso con pagoPA, la piattaforma che consente ai cittadini di effettuare pagamenti digitali verso la Pubblica Amministrazione in modo veloce e sicuro. Grazie a questa collaborazione, tutti i servizi pubblici digitali dell’Istituto saranno disponibili su IO, l’app unica per i servizi delle pubbliche amministrazioni, diventata nota agli utenti con l’obbligo del Green Pass.

Inps dal cellulare: tutto sull’app IO

Tramite IO, attivabile da sistemi Android e iOS con credenziali Spid o con la Cie, è quindi possibile usufruire dei servizi pubblici digitali dell’Inps su un unico canale. L’obiettivo dell’Istituto è “rendere più moderni, semplici, inclusivi e accessibili i servizi e le prestazioni per i cittadini”.

L’app IO diventa a tutti gli effetti “un canale privilegiato di comunicazione tra l’Inps e gli utenti”. Dall’app si continua a ricevere comunicazioni tramite messaggi di notifica, gestire le scadenze e ricevere pagamenti elettronici, inviare e gestire atti, notifiche e certificati, ridurre i costi di gestione delle notifiche e dei pagamenti. Ma l’accordo con pagoPA apre la strada a numerose novità.

Tutti i servizi Inps sullo smartphone, tra cui la delega identità digitale

La prima grossa novità è la delega dell’identità digitale. Gli utenti che non hanno dimestichezza con la tecnologia e non sono in grado di accedere ai servizi digitali Inps in autonomia, possono delegare una persona di fiducia (un figlio, un parente, un amico) per curare i rapporti con l’Istituto. La delega è anche il mezzo con il quale tutori, curatori, amministratori di sostegno e soggetti che esercitano la potestà genitoriale possono esercitare i diritti dei rispettivi soggetti rappresentati e dei minori.

La registrazione e la revoca della delega possono essere effettuate direttamente online, accedendo alla propria area riservata MyInps tramite credenziali Spid, Cie o Cns. La delega effettuata online ha una durata minima di 30 giorni, periodo entro il quale non può essere revocata se non recandosi presso uno sportello Inps.

IO, app dei servizi pubblici include Inps

Le altre nuove funzionalità comprendono le notifiche per disposizioni di pagamento di prestazioni pensionistiche, per lo stato di avanzamento di richieste gestite su Inps risponde e Linea Inps, per le comunicazioni già consultabili nella Cassetta postale online.

Il sistema permette inoltre la visualizzazione di video personalizzati sulla Naspi, per coloro ai quali è stata accolta la domanda per la prestazione, e sulle Pensioni, per i neo pensionati nel settore privato.

Infine il canale unico Inps-IO consente il pagamento dei contributi per i lavoratori domestici senza dover utilizzare i bollettini pagoPa e l’invio di un avviso di scadenza del pagamento dei contributi per i lavoratori domestici, anche quelli relativi al primo trimestre 2022. IO è disponibile su Play Store e su App Store.

