Tutti cercano l’amore ma, forse, pochi lo trovano. E in questa ricerca è possibile accontentarsi di un luogo che è un toccasana per l’anima. L’Isola dell’Amore ha una particolarità: per raggiungerla ci si lascia alle spalle tutto, abitazioni, gente e strade. Si trova alla fine del Delta del Po, dopo aver passato Goro, il ponte di barche che precede Gorino e l’ultimo tratto del Po. Si sale su una barca e dopo una breve navigazione si arriva a destinazione.

Com’è l’Isola dell’Amore

Questo luogo incantato è una mezzaluna di sabbia grigio chiaro e si trova di fronte al Mar Adriatico. E’ lunga tra i sei e i sette chilometri ed è larga trecento metri. In una delle estremità che si incrocia con la terraferma c’è il famoso Faro di Goro dove è possibile sostare tra sdraio e ombrelloni e ristoranti caratteristici. Uno dei piatti più richiesti sono gli spaghetti alle vongole che proprio in queste acque vengono allevate. E poi silenzio, pace e tranquillità. Paesaggi mozzafiato, il cielo che si bacia con il mare e la natura incontaminata. Niente ritmi frenetici della vita cittadina.

Grazie alla natura rimasta incontaminata l’Isola dell’Amore è il luogo ideale per gli uccelli, che trovano un luogo perfetto dove nidificare. Qui il tempo sembra essersi fermato. Qui si vive ancora di pesca e di barche, ci si rilassa con il rumore delle onde e non con la musica a tutto volume. Qui si respira l’aria salmastra e non lo smog, ci si distrae con i rumori lenti e curiosi della natura e non con i social.

Faro di Goro

Come arrivare sull’Isola

Per raggiungere l’Isola dell’Amore si parte da Gorino, in barca, e le partenze sono tre volte al giorno su prenotazione. Da qui parte la barca Carcana e la gita dura qualche ora per un costo di venti euro per gli adulti e di dieci euro per i più piccoli. La barca si può noleggiare anche in maniera privata ma i costi salgono a 180 euro. Chi vuole sperimentare l’esperienza di farsi un bagno l’escursione può arrivare fino al mare aperto. Arrivati a destinazione c’è un tipico ristorante dove si possono gustare piatti tipici a base di pesce freschissimo. Infine, per chi è amante delle pedalate in bicicletta, nei dintorni c’è una pista ciclabile che unisce Chioggia e Ferrara. Qui i luoghi da non perdere sono: l’Abbazia di Pomposa, il bosco della Mesola e il Castello della Mesola.

Il Delta del Po

Per arrivare all’Isola dell’Amore bisogna dunque navigare lungo il Delta del Po. Ad accompagnare i visitatori sono i pescatori di Gorino dove ognuno ha origini e storie sul mare da raccontare. Anche stare in barca sul Delta del Po è un’attrazione turistica e poi si può decidere se arrivare all’Isola oppure no. Le escursioni partono dal porto di Gorino e durante la navigazione si possono incontrare più di 350 specie di uccelli. Tra questi ci sono l’airone rosso, la beccaccia di mare, il cinerino, i piovenelli, l’ibis e molti altri. Spiccano poi i fenicotteri, tanto eleganti quanto incantevoli.

Tra i luoghi più noti in cui si fermano le imbarcazioni c’è la Lanterna Vecchia, antico faro del 1846, mentre per pernottare i turisti si fermano spesso a Comacchio dove è possibile fare una passeggiata speciale, quella sull’Argine degli Angeli, e ammirare il Ponte Trepponti.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO