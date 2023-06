Il beneficio fiscale riguardante le zanzariere consente effettuare una detrazione del 50% della spesa sostenuta per l’acquisto di una zanzariera. È importante, tuttavia, rispettare alcuni criteri specifici affinché tale incentivo possa essere fruito. La zanzariera installata deve necessariamente contribuire al miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio e, inoltre, deve essere di tipo fisso. Ecco come funziona il bonus zanzariere 2023.

Bonus zanzariere 2023: come funziona

Anche per il 2023, il bonus per l’acquisto di zanzariere è stato prorogato, a condizione che le stesse consentano di migliorare l’efficienza energetica dell’abitazione in cui sono installate.

Grazie all’ecobonus del 50%, è possibile recuperare la metà della spesa sostenuta fino al 31 dicembre 2023 nell’anno successivo, sotto forma di detrazione IRES o IRPEF.

Tuttavia, è importante specificare che non tutte le tipologie di zanzariere rientrano in questo incentivo fiscale.

Per poter usufruire del bonus, infatti, le zanzariere devono essere dotate della certificazione relativa alla schermatura della luce solare e non devono fungere, esclusivamente, come scudo per gli insetti.

Tale caratteristica, infatti, consente di mantenere fresca l’abitazione, a seguito di una minore esposizione della casa al sole. Sia i proprietari che gli affittuari hanno la possibilità di richiedere il bonus, previa presentazione di una comunicazione all’ENEA.

Come richiedere l’incentivo

Il bonus per l’acquisto di zanzariere si applica a tutti i proprietari, nonché ai nudi proprietari e, inoltre, anche agli affittuari, ove il proprietario acconsenta ai lavori e l’inquilino sostiene le spese.

L’incentivo è valido per qualsiasi tipologia di immobile, fatta eccezione per quelli in costruzione. La detrazione verrà riconosciuta in 10 quote annuali, fino a 60.000 euro complessivi.

Per richiedere il bonus detrazione per l’acquisto di zanzariere, è necessario presentare una comunicazione online all’ENEA contenente una scheda descrittiva dei lavori effettuati.

Qualora ci sia un professionista incaricato della pratica, il costo per la sua attività può essere incluso nelle spese detraibili. È importante sottolineare che i pagamenti relativi alla spesa sostenuta devono essere tracciabili, ossia con carte di credito o bonifici bancari.

Per dimostrare il diritto al bonus è necessaria la presentazione di una documentazione completa, tra cui la fattura dei pagamenti effettuati per l’acquisto e l’installazione delle zanzariere, la certificazione di conformità delle stesse, una dichiarazione rilasciata da un tecnico che attesti gli interventi eseguiti, una copia della comunicazione fatta all’ENEA e la documentazione che attesti la propria qualità di proprietario o affittuario dell’immobile in questione.

La documentazione necessaria per dimostrare il diritto al beneficio fiscale comprende la fattura dei pagamenti per l'acquisto delle zanzariere e per l'installazione, la certificazione di conformità delle stesse, una dichiarazione rilasciata da un tecnico che attesti gli interventi eseguiti, una copia della comunicazione effettuata all'Enea e la documentazione che attesti la propria qualità di proprietario o affittuario dell'immobile in questione.

Le tipologie di zanzariere per cui il bonus è valido

Per poter usufruire del bonus per l’acquisto di zanzariere, è necessario che le stesse garantiscano anche una schermatura solare efficace, oltre che il blocco degli insetti.

Tale requisito è fondamentale per dimostrare l’effettivo miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio in cui sono installate. È importante verificare che sulla zanzariera sia presente il marchio CE, indicante la conformità agli standard europei, ma soprattutto deve essere presente un valore Gtot (che misura la schermatura del sole) superiore a 0,35, certificato direttamente dal produttore.

Questo valore considera anche il tipo di vetro installato sulla finestra o porta a vetri, il che potrebbe richiedere la sostituzione della vetrata stessa per raggiungere i requisiti richiesti.

Va precisato che, essendo una misura volta al miglioramento dell’efficienza energetica, il bonus è valido solo per le zanzariere fisse e non per quelle mobili o magnetiche. Inoltre, il bonus può essere richiesto solo se si tratta di una nuova installazione, non è previsto il rimborso per la sostituzione di una zanzariera già presente.

Per quanto riguarda le spese detraibili e deducibili nel modello 730/2023, si consiglia di informarsi sulle novità del momento, in quanto soggette a cambiamenti.

