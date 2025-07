L’Italia si prepara a vivere una settimana di condizioni meteorologiche estreme, con il Nord che affronta bombe d’acqua e grandinate improvvise, mentre il Sud è colpito da un caldo afoso con temperature che toccano i 45 gradi. Gli esperti prevedono una divisione netta del Paese, con fenomeni temporaleschi che si manifestano al Settentrione e temperature eccezionalmente alte al Meridione.

Questo quadro meteorologico complesso deriva da un fronte temporalesco particolarmente intenso al Nord e un’ondata di calore straordinaria al Sud, con scarti dalle medie stagionali di circa 8 gradi.

Il meteorologo Mario Giuliacci sfida il caldo di 36°C in spiaggia al Bagno Firenze, vestito con cappotto e cappello. – leonardo.it

Il Nord affronta temporali intensi e grandinate

La settimana si apre con previsioni meteo che annunciano condizioni difficili per il Nord Italia. Regioni come la Lombardia si trovano a fronteggiare allerta arancione e gialla a causa di temporali violenti e grandinate improvvise. Questi fenomeni atmosferici, descritti dagli esperti come una delle manifestazioni più intense del periodo, porteranno venti forti e piogge abbondanti. Secondo Mattia Gussoni, analista de ilMeteo.it, “Nel Settentrione avremo un fronte temporalesco più cattivo del consueto”, sottolineando la gravità della situazione.

Caldo estremo e picchi di temperatura al Sud

Il Sud Italia, invece, si trova sotto l’incubo di un’ondata di calore che porta le temperature a valori eccezionali, con picchi di 45 gradi previsti in località come Ramacca e Catenanuova, nel Catanese e nell’Ennese. Questa situazione di caldo anomalo è particolarmente preoccupante per la popolazione, che deve affrontare condizioni climatiche difficili. Gli scarti dalle medie stagionali sono descritti come “micidiali” da Gussoni, con un incremento di circa 8 gradi rispetto ai valori consueti per questo periodo dell’anno.

Possibili cambiamenti nel corso della settimana

La situazione meteorologica potrebbe subire un cambiamento significativo nella giornata di giovedì 24 luglio, quando il vento di Maestrale potrebbe portare un abbassamento delle temperature al Sud di circa 10 gradi, riportandole a livelli più consoni alla stagione estiva. Nonostante questo possibile sollievo temporaneo, gli esperti avvertono che “sino a settembre il timbro delle previsioni sarà sempre all’insegna di eventi meteo instabili ed estremi”. Questo suggerisce che i cittadini debbano prepararsi per un’estate caratterizzata da condizioni meteo incerte e spesso estreme.